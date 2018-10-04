土豪哥案翻版》餵女網友搖頭丸致死 地下樂團前主唱遭起訴

2018-10-04 14:10

〔記者錢利忠／台北報導〕知名地下樂團「暴君」前主唱蕭逸，約許姓女網友到他家狂歡，許女吞下3顆蕭逸提供的搖頭丸後，抽搐倒地不治；蕭逸否認餵毒，辯稱許女體內毒品可能是在其他地方吸食；台北地檢署調查，蕭男尿液中被驗出2種毒品成分，與許女體內混用的4種毒品中的其中2種吻合，不採信蕭男說詞，今依違反藥事法之轉讓禁藥致人於死罪起訴。

蕭逸涉轉讓毒品遭起訴一案，檢方起訴的法條與先前北檢偵辦「土豪哥」朱家龍所涉開毒趴害死郭姓小模一案相同，兩案均是以違反藥事法之轉讓禁藥致人於死罪起訴；關於朱家龍案，高等法院今年5月判朱家龍10年徒刑，現由最高法院審理中。

至於蕭逸涉轉讓毒品一案，檢警調查，今年3月18日晚上10點多，25歲許女受邀到蕭逸住處後，忽然發狂大叫、全身抽搐倒地昏倒，蕭逸的室友聞聲查看，見許女出事嚇得報警，許女送醫後不治。檢警相驗許女遺體發現，她的雙臂有多處瘀青及紅腫，且體內驗出包括「4-氟甲基安非他命」在內等4種二級毒品。

蕭逸警詢時原先聲稱「她自己拿搖頭丸出來吃」，意圖撇清責任，直到許女回天乏術，員警再問「人都死了，你還這樣說？」蕭逸這才情緒崩潰告訴警方，兩人相約是要討論拍片、音樂事宜，許女起先吞服1顆搖頭丸，「覺得沒勁」才再吞2顆，後來許女出事，他便將剩下的搖頭丸丟進馬桶沖走。

蕭逸庭訊時否認轉讓搖頭丸給許女施用，辯稱許女當時隨手從桌上拿了幾顆搖頭丸服用，並非是他所提供；至於搖頭丸的來源則是他還在地下樂團時，某次到新北市新店山區開趴，友人拿給他的。

因蕭逸體內被驗出混用2種二級毒品，且成分與許女體內被驗出的毒品成分相符，檢方因此不採信蕭逸的說詞，認定他涉嫌轉讓毒品，導致許女施用後不治；由於蕭逸案發後已搬到南投家鄉，針對他另涉毒品罪的部分，已移轉至南投地檢署偵辦中。

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