攝狼偷拍多女裙底 90多張照片稱「自己欣賞保存用」

2018-10-04 13:46

［記者許倬勛／桃園報導］在工地打零工的33歲沈姓男子，上月28日在中壢區一間小吃店門外，見一名身材面容姣好的女子著短裙，竟鬼迷心竅尾隨入內，趁對方在點餐時將手機伸入裙底，女子察覺有異，事後向店家調閱監視器並報警，中壢警方昨晚持拘票逮捕沈男 ，發現扣案手機內有多名女子受害，警訊後依妨害秘密罪嫌移送。

警方調查，當天下午1點多，沈男見劉女穿著短裙，竟起色心尾隨進入小吃店內，並佯裝客人閒晃，見劉女拿菜單至櫃台點餐，便跟在劉女後頭假裝排隊，趁劉女與店員交談時，拿出手機伸入劉女裙底由下往上偷拍，後來對方驚覺有異回頭時，沈才收手離去。

劉女向警方表示，當時在店外就看見沈男，以為他只是來用餐的客人，未料在點餐時沈男越靠越近，讓人感覺很不舒服，正當她要轉頭警告時，對方立刻匆匆離去，後來請店家調閱監視器時，才發現自己遭色狼偷拍，氣得向派出所報案。

警方受理報案後調閱監視器，根據男子衣著查訪目擊證人，昨下午申持拘票至平鎮區中豐路沈男工作地點逮人，警方在起獲的手機中，發現沈男手機存有90多張偷拍畫面，還有多名女子受害，當場人贓俱獲，沈男想賴也賴不掉。

警方經查發現，沈男有妨害秘密前科，疑是偷拍慣犯，沈男供稱所有照片都是「自己欣賞保存用」從未流出散佈；據指出，遭搜出的90多張照片中，偷拍地點包括中壢、桃園、平鎮等地區，其中有騎樓、路邊、商家，但目前僅有劉女完成報案，其餘地點及被害人，警方表示還需釐清確認。