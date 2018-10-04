掃黑掃「小咖」？ 19歲嫩妹被高市警當「大姊頭」提報

2018-10-04 13:17

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方選前第二波掃黑，1名19歲陳姓女子被控涉嫌揪眾討債，潑漆、塞冥紙，警將她提報為「首謀」，共逮捕11名男女，其中5人未成年，最小僅16歲，依恐嚇、毀損、重利及組織犯罪等罪嫌送辦。

不過，被警方當作「大姊頭」提報為「首惡」掃黑的陳女，否認暴力討債外，辯稱目前已從良在當廚具組裝工人，獲法官裁定5萬元交保。相較近日媒體披露高雄有新崛起的「鄉下聯盟」到處收保護費、賣兄弟茶，魚肉鄉里，卻未見被檢肅到案，警方發布的「掃黑」成果，也未見夠知名度的黑幫角頭，不免令外界質疑：「警方是真掃黑，還是虛應情事？」

警方調查，陳女來自單親家庭，母親改嫁後，跟著姊姊與繼父同住，陳女高中輟學，誤交損友，接觸到地下錢莊，去年涉嫌透過群組揪眾討債，動輒言詞恐嚇，甚至率眾去潑漆或到住處塞冥紙逼債。

去年底，高市刑大接獲陳姓女被害人（30歲）報案，聲稱借30萬元，已陸續還20萬元，因月息30分太高，無力償還，遭到恐嚇，全家人驚恐不已，警方歷經9個月蒐證，上週陸續收網逮人。

落網的陳女，一頭短髮，中性打扮，她坦言曾參與討債，但否認有暴力行為，還強調今年初就已從良，當起廚具組裝工人，對於被掃黑法辦，頗為無奈。

高市在此波掃黑行動，也同步規劃擴大臨檢，針對全市183處所執行威力掃蕩，另刑大、仁武及前鎮分局等單位在掃黑行動上均有成效，總計10件、77人。

不過，對於周刊近日披露高雄有「鄉下聯盟」等新生代小屁孩到處收賣兄弟茶、保護費的首惡分子，警方遲無斬獲。