痛到自撞！刺人、被刺的都到同家醫院被警查獲

2018-10-04 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子今天凌晨開車搭載廖姓友人，途中兩人因故口角一言不合起衝突，廖男竟持刀刺傷對方，張男痛到車子頓時失控自撞被送醫，行凶後落跑的廖男也因手部劃傷自行到同家醫院，結果在急診室被機警員警認出當場逮人。

台中市第五分局松安派出所今天凌晨接獲民眾報案，東山路、旱溪西路口發生民眾自撞案路旁變電箱事故趕赴現場處理時，警員李潛昕驚見26歲的張姓駕駛以手按住血流不止的腹部，滿臉痛苦的不斷呻呤，進一步發現他的腹部有被利器刺入的穿刺傷，立即通報消防局調派救護車將他送醫治療。

而陪同張男就醫的李員雖剛踏入職場，但充滿熱情，過程中在醫院急診室前赫見頭戴鴨舌帽的20歲廖姓男子獨自步行前來就醫，且雙手有割傷流血痕跡，第一時間研判與車禍自撞案及張男的傷勢可能有關，立即上前詢問「就是你吧」，廖男當下傻住當場承認行凶。

警方初步調查，張、廖2人為朋友關係，稍早由張男開車搭載廖男外出，途中疑車內口角糾紛起衝突，廖男拿出水果刀刺傷對方，張男痛到車子頓時失控才自撞，至於行凶後落跑的廖男隨後也到同家醫院就醫才被警方當場逮捕。

只是廖男對行凶動機不願多說，一再向警方表示「去問張男」，而張男雖經緊急治療無生命危險，但因情緒仍不穩定也無法明確說出口角原因，逞凶原因正由警方進一步調查釐清中。

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