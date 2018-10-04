政院拍板修法 道安講習費改由酒駕者負擔

2018-10-04 12:51

〔記者李欣芳／台北報導〕為提升道路交通安全，落實課責酒駕行為，行政院長賴清德今天主持行政院院會時拍板交通部所提「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，增訂公路主管機關交通部辦理道路交通安全講習得收取費用，也就是道安講習費用將改由酒駕者自行負擔。

交通部表示，目前酒駕參加道安講習者1年約有10萬人，目前是由交通部負擔這項費用，交通部未來將進一步訂定子法，授權子法明定講習費用。

「嚴重超速」下修 超過最高速限40公里最重罰2萬4

此外，鑑於車禍意外多與超速有關，草案也將「嚴重超速」的定義下修，由超過最高速限60公里，下修為超過40公里。例如高速公路最高速限110公里，現行時速超過170公里才算「嚴重超速」，但修法後若超過150公里就是「嚴重超速」，可開罰6000元到2萬4000元。

交通部次長王國材表示，酒駕的道安講習時數已進一步提高，雖然提高講習時數，但政府反而要負擔更多錢，交通部希望酒駕道安講習費用由講習人負責。交通部路政司司長陳文瑞表示，酒駕道安講習費用盼由酒駕者自行負責，這是基於責任，而不是從政府財政負擔來考量。

為落實課責酒駕行為，交通部鑑於近期接連發生酒醉駕車肇事致人死傷的嚴重事故，社會各界對於檢討更臻有效防制酒後駕車之作為有高度期盼，為落實課責酒駕行為，認為道路交通安全講習時數的相關費用宜由參加者自行負擔。

此外，有關古董車的管理，為使古董車活動帶動產業發展，除研訂古董車認定標準、核發專用牌照、安全檢驗及行駛道路等配套措施外，這次修法也配合增訂領用古董車專用牌照不依規定的時間、路線或區域內行駛者，處以罰鍰及註銷牌照的規定。

交通部路政司長陳文瑞表示，有鑑於車禍意外多與超速有關，草案也將「嚴重超速」的定義下修，由超過最高速限60公里，下修為超過40公里。例如高速公路最高速限110公里，現行時速超過170公里才算「嚴重超速」，但修法後若超過150公里就是「嚴重超速」，可開罰6000元到2萬4000元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆