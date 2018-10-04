中女來台旅行落單遇搶 2路人見義勇為抓歹徒

到花蓮旅行的落單遊客遭搶1500元，被熱心民眾協助抓人扭送警局。（花蓮警分局提供）

2018-10-04 12:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕今早一名從中國前來花蓮旅行的女子，騎自行車前往花蓮市四八高地賞景、拍照，63歲蔡姓男子持小刀行搶1500元，經被害人大聲呼叫後，二名見義勇為的路人見狀協助追逐蔡男並報警，花蓮警分局警員趕到現場將蔡男逮捕。

花蓮警分局指出，早上7時40分，跟家人從中國到台灣自由行的王姓女子，單獨騎自行車到四八高地的自行車道賞晨景，沒想到63歲的蔡姓男子也騎自行車行經該處，他發現被害女子落單可欺，假裝好心指引王女走進僻靜小道，說該處的風景更適合拍照，女子不疑有他就走了過去。

蔡姓男子隨即亮刀動手行搶被害人身上的1500元，女子大聲呼叫後，2名路過的運動民眾見狀，立即打110向警方報案，並尾隨追逐騎腳踏車犯嫌，蔡男見有人追逐太過緊張，不慎連人帶車摔倒，隨後被民眾及趕到的民意派出所員警合力逮捕，蔡嫌隨即被帶回派出所偵辦中，全案將依強盜罪嫌移送法辦。

花蓮警分局強調，由於二名熱心民眾見義勇為，使警方能迅速逮到犯嫌，功不可沒，不過民眾及被害人都低調不希望曝光，警方呼籲遊客，花蓮市八高地視野寬闊，可欣賞太平洋美景及日出景觀，但少數自行車道環境僻靜，遊客盡量結伴同行而行不要落單，才能玩得盡興又安全，警方也會加強巡邏。