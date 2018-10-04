彰化惡火1死5傷 屋主難過：沒緊牽太太的手...

彰化市彰南路一棟4樓加蓋鐵皮的透天厝民宅，今天凌晨發生火警。（消防局提供）

2018-10-04 12:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市彰南路一棟4樓加蓋鐵皮的透天厝民宅，今天凌晨發生火警，造成一家6口、1死5輕傷的悲劇，從火場逃出的62歲蔡姓屋主，其57歲太太疑因濃煙嗆暈被燒死，蔡男一夕間失去太太，不禁悲中從來，他遺憾逃生時沒有緊牽太太的手，相當自責。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，這起民宅火警，疑似1樓起火點，濃煙往上竄，蔡家6口只能往樓上逃生，消防局獲報趕抵現場，蔡姓屋主和其2個女兒逃生受困在頂樓，2個兒子各由2、3樓後陽台逃出，兒子安全逃出後，向消防人員求助，媽媽尚未逃出。

黃琮棋表示，當時火勢燃燒仍然相當猛烈，火場雜物堆積，還有電器用品，疑電器殘留油污，零星傳出爆炸聲響，消防人員在火勢控制後進入火場搜救，於3樓要往4樓的樓梯間發現蔡姓屋主的太太黃婦，黃婦被發現時已被燒黑成焦屍。

蔡姓屋主說，火警發生得太突然，他和太太睡在3樓房間，睡夢中驚醒，他原想拿水桶裝水滅火，沒想到火勢燒得猛烈滅不了，才趕緊往頂樓逃跑，太太可能因為煙嗆密閉、遮蔽逃生視線，他混亂中沒有牽著太太的手一起逃生，造成太太受困火場喪命，他很難過。

蔡姓屋主的2兒子說，火警當時，他們4兄妹尚未入睡，聞到燒臭味，他們趕緊察看，發現濃煙是從1樓起火飄散出來，弟弟於是趕緊上樓叫醒爸媽，他自己下樓查看，發現已經來不及滅火，於是從2樓爬出窗戶離開，弟弟從3樓窗戶爬下來，大姊跟3妹和爸爸逃往頂樓，大家匆忙逃出火場後，沒看見媽媽身影，才知道媽媽受困屋內。

消防局初步調查，屋主一家6口，蔡姓夫妻及4名子女，老大女兒32歲、老二兒子29歲、老三女兒26歲、老么兒子25歲，蔡家經營中古電器維修買賣。

蔡姓屋主懷疑火警發生原因，與放在1樓充電的手電筒電池，充電不慎引燃有關，不過，黃琮棋說，真正起火原因目前仍不明，尚須深入鑑定調查釐清，消防局初判，火勢燃燒面積約180平方公尺，整棟透天厝幾乎全毀，財損初估90萬元。

這起1死5傷的火警發生在今天凌晨0時59分，彰化縣消防局接獲報案後，派遣消防車輛21部、8部救護車，人員65人前往搶救，消防員抵達現場，大火不斷從1、2樓竄出，火燒得猛烈，火勢在凌晨2時41分控制，3時30分熄滅。

逃出火場的5人受到程度不一的嗆傷，分別被送往彰化基督教醫院與秀傳醫院治療，治療後陸續離院。

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