20年前遭霸凌殺2同學 出獄後換他魚肉鄉民被逮

楊尚謀40歲，因為遭受同學霸凌而殺人，但他出獄後沒有變好，反而霸凌鄉民，讓認識他的人很失望。（記者王捷翻攝）

2018-10-04 12:26

〔記者王捷／台南報導〕關廟地區的殺人前科犯楊尚謀，5年前假釋後無法融入社會，整天向鄉里居民宣稱，自己背了2條人命，拿鐮刀向現任里長恐嚇要錢，檢警得知後將楊男逮捕，未來恐怕將撤銷假釋，居民直呼大快人心，但有熟識楊的居民哀嘆，楊以前不是這樣的人，21年前他犯下殺人案，是為青梅竹馬，遭受2位國中同學霸凌，他拿預藏的牛排刀割破同學的頸部，因為受到霸凌影響他一輩子。

40歲的楊尚謀假釋後回到家鄉，無心謀職，只要缺錢就向里長吳明哲、鄰居伸手要3、500元，他看到對方面有難色，就宣稱他得了癌症無所畏懼，還是背了2條人命的殺人犯，讓里長與鄰居不得不掏錢出來。

9月底楊尚謀又向吳里長借錢，還要借機車，但吳明哲不滿被楊尚謀吃夠夠，拒絕借錢，沒想到楊尚謀卻提著一把農用鐮刀上門，4度騷擾里長服務處，還踹吳里長住處鐵門、摔砸搗亂服務處鐵椅與茶具等，導致吳里長不敢返家、也不敢拜會選民。

南檢王聖豪檢察官，接獲歸仁分局通知這起暴力事件後，著手指揮調查，在10月初傳楊尚謀問訊，檢察官認為楊有反覆實施恐嚇的情況，向地院聲請羈押獲准。居民得知這個消息鬆了一口氣，直呼大快人心。

不過，有認識的楊尚謀的人說，20多年前，楊尚謀也沒有多乖，但絕對沒現在這樣壞，會變成這副模樣，是因他在18、9歲時受到歐姓、徐姓同學長期霸凌，國中同學徐男因喜歡楊尚某的青梅竹馬，因此對楊拳腳相向、言語奚落，讓楊尚謀買了牛排刀放在機車置物箱防身。

21年前的5月凌晨1時許，楊尚謀到關廟台南客運車站前打電話，被到該處打電動的徐、歐兩人遇上，兩人不滿楊與青梅竹馬吃飯，一路追打楊男，楊男跑回機車上拿出預藏牛排刀，一刀刺向歐男的喉頭，接著刺向撲過來徐男，劃破徐男頸部，造成2人死亡。

有人說，楊尚謀長期被霸凌很委屈，但都希望他出獄後會變好，沒想到卻變成這樣。