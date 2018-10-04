縱火死刑犯湯景華暫逃死 被害人律師這麼說

2018-10-04 12:30

〔記者張文川／台北報導〕新北市51歲男子湯景華，前年3月到與他有官司糾紛的翁姓男子住處縱火洩憤，造成翁家一家6口葬生火窟，一、二審皆判死刑，最高法院今以二審未做精神鑑定等理由，將全案撤銷發回高院更審；翁男的委任律師謝智潔表示，湯景華的精神官能病史是十幾年前的事，已多年未就診，最高法院這樣判恐怕是開了惡例，「是不是往後對於有精神病史的嫌犯，都要做精神鑑定？」

翁男案發時正在服役，未在家而逃過火劫，舉家只剩他一人。謝智潔說她今天稍早已透過助理，將判決結果告知翁男，翁男已經知道案子還沒定讞。

謝智潔對於最高法院判決結果感到很遺憾，她認為此案事證很明確，雖然湯景華不認罪，認為自己沒做過這件事，但由於事證太明確，致使辯護律師只能做有罪答辯，認為湯景華有縱火。

最高法院以二審未對有精神官能症病史的湯景華做精神鑑定為由，發回更審，謝智潔指出，二審知道湯景華有精神官能症病史，也有調閱相關的就診資料，合議審酌之後認為不需要鑑定，理由是這段病史距案發時間點已逾10年，期間沒有任何就醫紀錄，這在二審就都已斟酌過了。

謝智潔說，湯景華二審的辯護律師團並未爭執湯景華的精神狀況，三審的辯護律師也沒聲請調查湯的精神狀態，也就是連辯護律師都認為湯景華的精神沒有任何問題；更何況湯景華案發後就被收押至今，他在監所對自己的身體狀況也有諸多抱怨，看過多次監所的醫生，監所醫師也沒認為他有精神問題。

謝智潔認為，最高法院開了惡例，凡是重大刑事案件的被告，過去只要有一絲絲到精神科就診的病史紀錄，無論案情和犯罪事實如何，都要求下級法院要做精神鑑定，不鑑定的判決上訴到了最高法院，就是判不及格；刑事案件的鑑定費用都是國家出錢，不是不能花這些錢，而是要審酌考量必要性，最高法院此判決形同要求下級審一律要做鑑定，很不合理也會浪費公帑。