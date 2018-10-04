為把寵物兔運回台灣 24歲女留學生豪砸30萬還吃官司

郭姓女留學生為將寵物兔從美國帶回台灣飼養，花了約30萬元請代運業者協助，不料入境時被檢疫局發現，郭女涉嫌在檢疫證明書上將寵物兔的公母與晶片填寫相反。桃園地檢署認定郭女涉犯偽造文書罪嫌不足，予以不起訴處分。示意圖，與本新聞無關。 （資料照）

2018-10-04 12:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕具有台美雙重國籍的24歲郭姓女留學生，今年1月為將寵物兔從美國帶回台灣飼養，前後花了約30萬元請代運業者協助寵物兔回台手續，不料入境時被檢疫局發現，郭女涉嫌在檢疫證明書上將寵物兔的公母與晶片填寫相反。郭女喊冤，文件都是透過代辦業者，自己沒有經手。桃園地檢署今偵結，認定郭女涉犯偽造文書罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢警調查，郭女今年年初打算將寵物兔從美國帶回台灣，透過微信找了評價不錯的運兔業者，不含寵物兔機票花費1405美元（約4萬3千元台幣）將寵物兔運回台灣，加上其他費用共花了約30萬元，但寵物兔抵台後被海關發現其公母與晶片填寫相反。

郭女聲稱，自己只是花錢請代運業者，沒有經手任何手續，直到海關通知資料錯誤，才趕緊催促代運業者補繳文件，由於業者一直推託，自己也請AIT（美國在台協會）幫忙查證才發現文件有問題，是從AIT告訴農委會，農委會才告知她才知道檢疫證明是假的。

郭女說，由於寵物兔的公母與晶片填寫相反須由美方更正，她一直催促代運業者，但對方一直推託遲未補件，只說要退錢，也沒說文件是偽造的，把責任推給其他單位，是等到兔子退運後，請妹妹完成手續，才把兔子帶回台灣。

郭女辯護人表示，郭女只是單純的留學生，與兔子有深厚感情，她請代辦公司處理相關手續，出關並沒有問題，是直到抵台檢疫局才發現兔子的公母與晶片相反，郭女請代辦人員補足文件未獲回應後，也主動向AIT請求協助，否則檢驗局也無法確認文假真偽，可證明郭女沒有偽造文書的意思。

檢察官訊後，根據郭女證詞及與業者的對話紀錄，發現郭女一再請求業者補足文件，加上與AIT往返電子郵件翻拍影本等證據，認定郭女所說並非無依據，認定罪嫌不足與以不起訴處分。