毒蟲「小王」順利成人夫 竟家暴妻小！

2018-10-04 12:14

〔記者溫于德／台北報導〕「小王」修成正果竟行家暴！

39歲毒蟲吳俊興婚後不但經常施暴妻子，甚至故意拿走鞋子、導致妻子僅能赤腳躲回娘家，至於連帶受害的孩子，除被暴打外，連發燒要去就診都被禁止、任他瞎扯「緊抱懷裡躺在地板可降溫」，而無法戒毒的他，也常在家中吸毒；吳遭訴請離婚。台北地院認妻小確實不堪長期虐待，除判准離婚，也要吳每月支付2萬元生活費，全案可上訴。

事實上，吳前年7、8月間還是「小王」身分，對象就是本案的妻子；女方後來懷了吳的種、向丈夫承認後遭離婚，吳也因此被依妨害婚姻罪起訴，遭依相姦罪判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

兩人事後成為夫妻，包含女方前段婚姻帶來的繼女，共育3子女。

但妻子說，吳婚後性情越變越暴戾，雙方對於繼女教育方式發生爭執時，吳不但將兩人趕出家門，還不給穿鞋，導致只能向路人借車資、搭捷運返回娘家求助。

此外，吳也被控虐待繼女與親生女兒。妻子說，繼女因無法配合罰站，竟被持拖鞋暴打20分鐘，害得女兒事後不願返家；至於未滿周歲的親生女兒，吳見她哭泣非但未耐心安撫、反捏大腿至紅腫，發高燒時也不讓就診，堅持脫光自己上衣緊抱後降溫，夫妻再度為此爭執，女方再遭家暴；3個小孩僅今年出生的稚子未受害。

妻子最後認為，吳待她與小孩不好，導致每日活在恐懼中，且仍沉迷毒品，誇張到多次在家吸毒，經制止、不聽還動手施暴，因而請求離婚，並要求給付兩名親生小孩扶養費。

未到庭答辯的吳，也未提出書狀辯解。

法官依據吳的前科紀錄表、妻子與小孩驗傷診斷書，及士林地院核發的保護令，採信妻子主張，判准離婚，並要吳每月支付兩位親生小孩各1萬元生活費。

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