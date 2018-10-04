落跑山友238萬償金 南投消防局：限3月內繳納

南投縣消防局限葉姓山友3個月內繳清238萬多元的求償金。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-10-04 12:19

〔記者謝介裕／南投報導〕 國家特搜隊3至5日連續3天在南投縣竹山消防訓練中心展開特練，內容包括颱風豪大雨引發土石流、房屋倒塌等各種複合式災情救援工作，以強化本身救援能力，在訓練期間，葉姓山友攀登中央山脈南三段落跑事件，也成為隊員們關心的話題，不過，南投縣消防局副局長陳興傑強調，開單告發的本質並非罰錢，而是要教育山友建立更正確的登山安全觀念，千萬不要再把直昇機當作計程車使喚﹗

南投縣消防局指出，該局及空勤總隊精算後，包括第一時間開出的13萬元舉發單在內，原本金額為243萬7055元，惟因葉某就舉發單部分提出異議，消防局審查其提供的資料，確定葉某登山保險符合規定，所以撤銷原先裁罰的5萬元，僅剩未依登山計畫從事登山活動及未具備初級緊急救護能力2項，分別罰3萬及5萬元，因此，最後向葉某求償金額下修為238萬7055元。

由於求償金額相當龐大，加上葉某因該事件也已再三向消防人員致歉，並提早從台電公司申請退休獲准，因此消防局承辦人員在呈報縣府內部長官的公文中，也建議將罰款繳納的時間，由一般案件的1個月內放寬至3個月內，也展現消防局在「法」以外，兼顧情理的一面。