基隆關查獲2千箱私菸 市價5千萬元

財政部基隆關偕同相關單位，從兩只幽靈櫃中查獲2千箱走私香菸，市價五千萬元。（記者俞肇福攝）

2018-10-04 12:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕查緝私菸又建功！

財政部關務署基隆關協同基隆地檢署、調查局航調處基隆調查站，及內政部警政署基隆港務警察總隊於10月3日查到可疑貨櫃，今天上午拆櫃檢查，赫然緝獲走私GOLDEN BRIDGE牌香菸約2000箱，市價約新台幣5000萬元，海關已依法查扣。

基隆關說明，根據國際情資並運用風險管理機制過濾進港船舶，查KUOLIN（國麟）輪屬高風險標的，經查緝關員於岸邊監視，發現該輪裝載2只未向海關申報之40呎貨櫃，未經許可即卸於岸邊貨櫃車上，欲將該2只貨櫃載運出站。

經開櫃檢視，查到2只貨櫃內裝貨物為2000箱香菸，包裝並標示衛生署警語字樣，顯欲以「幽靈櫃」模式走私闖關至國內市場販售，涉違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，涉案香菸經確實清點數量後，將依規定移請基隆市政府財政處菸酒管理科辦理後續事宜。

基隆關表示，自106年起調整菸稅及菸品健康福利捐後，菸品價格水漲船高，走私菸品誘因極高，私梟為牟暴利不擇手段。海關呼籲民眾勇於檢舉不法走私，海關免費檢舉走私專線0800-306306。

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