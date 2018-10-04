為200元5刀割喉近20年好友致死 高院判莽男15年

2018-10-04 12:09

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣34歲男子江志傑，去年為了200元和認識近20年的胡姓好友起口角，竟持預藏西瓜刀，朝胡男頭部、頸部、胸部猛砍5刀，其中1刀割斷胡的氣管和頸動脈傷重不治，高等法院依殺人罪判江15年徒刑、褫奪公權10年。

判決指出，江志傑與大他3歲的胡男，自高中時代便是好友，相識近20年，常一起喝酒、打撞球，去年因瑣事時常發生口角。

去年8月1日，江和胡因200元發生嚴重衝突，江又不滿胡還不斷對他言語挑釁，江憤恨難平，將事先買好的西瓜刀藏在撞球館，預謀隔日砍殺胡洩恨。

8月2日下午，江男先抵達撞球館守候，見到胡男抵達，並低頭滑手機而毫無防備之際，持西瓜刀小跑步到胡的身後先朝他頭部猛砍1刀，胡男倒地後，江男再上前朝他胸、頸連砍4刀，致命一擊是造成胡的咽喉處長約20公分的刀傷，胡的氣管、頸動脈全被割斷，江殺人後先逃離現場，因自知難逃法網，才又回到現場並主動投案。

江男坦承殺人犯行，但辯稱並非預謀殺人，事先購買西瓜刀放在撞球場是為了防身用，並非要殺害胡男，當時是因胡男出口辱罵他，手萌生殺意，請求從輕量刑。新竹地院審結，仍依殺人罪判他15年徒刑、褫奪公權10年。

檢方認為江男殺人手段殘忍，且檢警偵查、一審凖備庭訊均否認故意殺人，一審判刑過輕，應判無期徒刑，提起上訴。高等法院認為一審判江15年徒刑、褫奪公權10年適當，今駁回上訴；仍可上訴。