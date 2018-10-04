葛特曼指「Liar」 柯辦提告：抹殺柯文哲人格 儼然「宇昌案2.0」

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒（中）形容「Liar」事件如同「宇昌案2.0」；柯文哲今委任律師陸正義（左一）控告葛特曼妨害名譽。（記者謝君臨攝）

2018-10-04 11:39

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲今委任律師陸正義，針對被控Liar（騙子）、是活摘器官事件中的middleman（中間人）一事，對《屠殺》作者葛特曼提告妨害名譽；柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒則說，這件案子對於柯文哲市長名譽是人格的抹殺，說是「宇昌案2.0」也不為過，相信司法會還給柯市長一個清白。

林昆鋒表示，存證信函發給葛特曼先生後，24小時已經過去，經過完備的法律程序之後，今由陸正義律師代表柯文哲市長，至台北地檢署按鈴申告。針對葛特曼指控柯市長為「Liar」，他呼籲葛特曼拿出證據。

林昆鋒強調，過去宇昌案讓蔡英文總統蒙受不白之冤，並重創生技產業，今天這件案子對於柯文哲名譽是人格的抹殺，說是「宇昌案2.0」也不為過；葛特曼的指控，讓柯市長人格被抹殺，更挑戰了整個移植器官、重症醫學的領域，相信司法會還給柯市長一個清白。

有媒體問到，是否會跨海提告？林昆鋒回應，所有法律動作都在蒐證進行中，今天是先針對葛特曼「Liar」的指控提告，往後有其他侵害到柯市長的個人權利，以及試圖影響選舉的東西，競選辦公室都會努力蒐證，任何對柯市長不公平的地方，都會有法律行動，都會蒐證，採取必要的法律措施。

另有媒體提及，若不起訴的話，是否會再次提告？林昆鋒表示，事證擺在眼前，沒有什麼起不起訴，該蒐集證據都蒐集之後，也會跟律師交換意見，現在只有葛特曼要不要面對司法的問題。至於會不會要求檢方提出限制出境？林昆鋒強調，目前提出告訴，該做的法律行動都有提出，相信檢察官會做妥適的處置。