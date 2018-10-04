女友隔空爆「吃藥」 拉K男藏不住

2018-10-04 11:35

［記者楊政郡／台中報導］23歲孫男在車內拉K，正以line與女友通話（擴音模式），因為在紅線區臨停，一分局公益所員警正上前勸導開走，孫男想掛電話對女友說「警察來臨檢」，女友在電話那頭不太相信說「不可能！哪有在吃藥還報警的？」，員警果然發現孫在車上拉K，查獲K盤、K菸及1.35公克K他命，訊後依違反毒品危害防制條例移送裁罰。

第一分局公益派出所所長江清萬、吳姓警員2日凌晨巡經西區大業北路，看見一部自小客車臨停在車道出入口、阻礙交通，上前敲車窗勸導離開，但孫姓駕駛一開車門就飄出K煙味，而此時孫男正與女友以擴音模式通話，男子想掛上電話，向女友說遇到警察臨檢、稍後再談，沒想到女友不但不信還反嗆「不可能！哪有在吃藥還報警的？」，果然在他車上查獲K他命。

警方指出，孫男（23歲）有多次拉K被逮紀錄，週二凌晨開車到大業北路找朋友，在車內久候不耐，吸K菸並與女友在通訊軟體聊天打發時間。

員警原本是來勸他不要阻礙交通，不料孫男起初說在等人，但卻面露緊張，江所長直覺不單純，沒想到電話中女友自爆「吃藥」關鍵字眼，孫男見事跡敗露只好拿出K盤，仍否認吸食，但疑似女友被強掛電話後，孫男手機又不斷響起，讓孫男是手忙腳亂，進一步起出K菸及K他命等證物，當場讓孫男瞬間破功、啞口無言。

警方說，濫用K他命成癮會傷害膀胱功能，使得膀胱容量變小，出現頻尿、血尿及腹部疼痛等症狀，嚴重的話還會傷害大腦，造成口吃、性功能障礙等傷害，呼籲民眾切勿嘗試，以免毒害一生，苦不堪言。

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