女子跳愛河輕生 勇警跳水救人

2018-10-04 11:20

［記者方志賢／高雄報導］高雄市一名女子今凌晨搭計程車到愛河邊，司機見她情緒低落，擔心她會輕生而報警，巡佐巢義信及警員黃郁筑趕赴現場，女子假裝配合要拿證件時，竟轉身跨過欄杆跳入愛河，巢義信奮不顧身，立即跳河救人，黃郁筑也拋救生圈，兩警與趕來協助民眾合力將女子救上岸送醫。

警方表示，51歲羅姓女子患有憂鬱症，今凌晨心情不佳，搭乘計程車到河東路愛河邊，司機擔心她會尋短而報警，三民一分局三民所巡佐巢義信獲報，偕同警員黃郁筑騎警車趕赴現場。

兩員警到場發現羅女獨自坐在河邊石椅上哭泣，上前關心，羅女情緒低落，擔心她想不開，以盤查為理由，希望羅女能到派出所休息。

羅女假裝配合要拿證件，突然起身推開女警，隨即跨過鐵欄杆，跳入愛河中，巢義信見狀，脫下安全帽及裝備，奮不顧身跳河救人，女警趕緊丟下救生圈給巢，並呼叫附近民眾幫忙，警民合力將羅女救起。

羅女貝拉上岸後，警消到場後，發現她生命徵象穩定，意識清楚，緊急送大同醫院就醫，並根據羅女隨身手機，聯繫到羅女丈夫到醫院照顧。

從警30年的巢義信事後受訪說，他直覺女子可能會做傻事，當羅女轉身跳河輕生時，他還是嚇一跳，但毫無猶豫，跟著往下跳。從警一年多的女警黃郁筑，救人過程，手部被劃傷，黃說羅女雖表示不會跳河，但一轉身還是往愛河跳，幸好有民眾協助，幫忙把羅女救上岸。

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