聲請暫緩執行被駁回 新北市議員蘇有仁今入獄

新北市議員蘇有仁被判刑14年發監執行，蘇表示：「尊重司法判決」。（記者陳慰慈攝）

2018-10-04 11:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕70歲新北市議員蘇有仁在擔任台北縣鶯歌鎮長任內，以綁定公共工程標案規格方式，向廠商收賄2555萬餘元，最高法院上月26日依貪污罪判蘇男有期徒刑14年、併科罰金1500萬元定讞，蘇男今上午到新北地檢署執行科報到，並當場提出暫緩執行聲請，但已被駁回，將會被關進宜蘭監獄。

報到時，蘇有仁律師提出暫緩執行要求，表示蘇先前已繳交1288萬元犯罪所得，剩餘近1300萬元須靠抵押房產貸清償，請求檢察官暫緩入監執行2個月，「給我們一點時間籌錢」，否則蘇入監，便無法繳清剩餘的1300萬元。檢方認為蘇男所提出的事由非必要由本人處理，沒有暫緩執行的理由，予以駁回。

新北檢通知蘇有仁今天上午10點報到，但今早9點30分，他就在服務處秘書陪同下至新北檢，表示個性低調，否則要發動1千人來送行也不是問題，對於遭判刑14年，他說：「尊重司法判決」， 但不諱言：「心裡不悶是騙人的，哪有人被關心情會好？」上午他已跟家人話別，出門前還再三叮嚀家人千萬不要來送行，不然彼此都會難過不捨。

蘇有仁登記參選新北市議員的兒子蘇泓欽，昨則在臉書貼出父親與鄉親的告別信，信中表示：「有仁雖有百般的冤屈，但也只有無奈接受，有仁在此向鄉親告別，此生恐無緣再為鄉親貢獻心力了！」

蘇有仁被控在2005年，逼迫廠商購買其妻經營工廠的庫存瓷磚，用來美化地方公共設施，並綁定標案規格，使廠商不得不從，3年間收賄2555萬餘元案經法院多年審理，前年3月高等法院更二審依收賄罪判蘇有仁有期徒刑14年、併科罰金1500萬元，圖利無罪，最高法院上月26日駁回上訴定讞。

雖蘇有仁的市議員任期僅剩3個月，但依地方制度法與公職人員選舉罷免法規定，在行政院發文解職蘇後，將由上次選舉的落選頭國民黨籍的王明麗遞補。

新北市議員蘇有仁（中）在秘書與律師陪同下，到新北地檢署執行科報到，隨即發監執行，將會被關進宜蘭監獄。（記者陳慰慈攝）