湯景華暫逃死 最高法院判決理由出爐

2018-10-04 10:45

〔記者張文川／台北報導〕新北市51歲男子湯景華，前年3月凌晨到與他有官司糾紛的翁姓男子住處縱火洩憤，造成翁家一家6口葬生火窟，一、二審皆認定他草菅人命、惡性重大，判處死刑；三審最高法院今天將全案發回更審，判決理由出爐，合議庭是依據5大理由，包括二審未做精神鑑定、直接故意的認定矛盾、何以不適用兒少福利法、對於殺人未遂的認定理由不洽當等，認為二審的判決不當，因此撤銷發回。

最高法院判決指出，二審認定湯景華有殺人的直接故意事實，理由卻又說明是基於間接故意，顯有矛盾；二審認為湯男未預知屋內有兒童或少年，不適用兒少福利法，但縱火結果本就可能包括未成年人，二審的認定違反經驗法則。

最高院指出，二審未認定湯景華欲殺害翁男而未生死亡的結果，卻對此部分論以殺人未遂罪，理由失據；翁男與負傷逃出火場的林姓表弟，二審也未論述湯男的一個縱火行為觸犯6個殺人既遂、2個殺人未遂罪名，也不洽當。

判決又指，湯男患有精神官能症，二審未委請醫學專家鑑定湯男縱火時，是否缺乏因病而不能辨識違法行為的能力，或是顯著降低辨識能，未盡調查。基於這5項理由，最高法院將二審判決撤銷，發回高院更審。

湯景華4年前到三重區一家小吃店用餐，他不滿老闆娘要求他把濕雨傘放外面，抱怨店方服務態度差，雙方爭吵，在場的小吃店老闆的朋友翁男，出聲制止，與湯男肢體衝突，湯男控告翁男傷害，結果翁男獲判無罪；湯景華心有不甘，懷恨在心，前年3月湯景華購買3.77公升的汽油跑去翁家縱火，造成翁男的父、母、姊姊、叔叔、嫂嫂、堂妹6人慘死火場，只有林姓表哥獲救，而與湯男有嫌隙的翁男，案發時正在軍中服役，逃過一劫。