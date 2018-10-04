縱火燒死6人湯景華暫逃死 最高法院撤銷死刑發回更審

2018-10-04 10:09

〔記者張文川／台北報導〕新北市51歲男子湯景華，前年3月凌晨到與他有官司糾紛的翁姓男子住處縱火洩憤，造成翁家一家6口葬生火窟，一、二審皆認定他草菅人命、惡性重大，判處死刑，三審最高法院今天認定包括二審未做精神鑑定、直接故意的認定矛盾、何以不適用兒少福利法、對於殺人未遂的認定理由不洽當等，認為二審的判決不當，因此將全案發回更審。

湯景華目前在押，今天未被提訊到庭聆判；被害人翁姓家屬也未到庭。

湯景華4年前到三重區一家小吃店用餐，他不滿老闆娘要求他把濕雨傘放外面，抱怨店方服務態度差，雙方爭吵，在場的小吃店老闆的朋友翁男，出聲制止，與湯男肢體衝突，湯男控告翁男傷害，結果翁男獲判無罪；湯景華心有不甘，懷恨在心，前年3月湯景華先買3.77公升的汽油，再跑去翁家外縱火，造成翁男的父、母、姊姊、叔叔、嫂嫂、堂妹6人慘死火場，只有表哥獲救，而與湯男有嫌隙的翁男，案發時正在軍中服役，逃過一劫。

湯男在偵查時辯稱只是想燒機車、想嚇嚇翁男，沒想到會燒死人，後改稱有吃安眠藥，不記得做了什麼事，卻提不出事證，測謊也未過，一、二審皆認定他預謀犯案，縱使造成傷亡也不違背他的本意，有殺人的間接故意，造成6條人命冤死，判處死刑。

最高法院上月20日開庭「生死辯」辯論，辯護律師在主張，間接故意不是人權兩公約規範可判死刑的「最嚴重之罪」，且湯男的智商邏輯推理能力較低下，原審未調查清楚他當時辨識違法的能力，調查未盡，應發回更審；且湯男當時只想燒機車，沒想到會燒到屋子，也不知屋內住這麼多人，應再釐清是間接故意還是過失致死，不應直接判死刑。

但最高檢蒞庭檢察官陳時提痛批，湯男3度進出現場附近勘查路線，還撥開監視器拍攝角度，過程步步為營，鐵證如山顯然是預謀犯案，造成6條人命冤死火場，是最嚴重的預謀殺人，犯後狡辯毫無悔意，事後雲淡風輕切割證據，說不知道會燒死人，完全不當一回事，「他的心智強於一般人，慎密的計劃縱火殺人，連專業的心理師都鑑定不出他再犯、教化的可能性」，應判死刑。

由於合議庭未讓告訴人翁男與他的委任律師當庭表示意見，由檢察官陳時提當庭表達告訴人的意見，認為湯男就審的心智正常，一、二審湯男的律師都沒主張他的辨識能力不足，到了三審才提出，只是在玩訴訟策略；家破人亡的翁男身心飽受煎熬，至今依然深陷恐懼，擔心若湯男將來假釋後會報復他。

檢、辯雙方辯論結束後，由湯景華進行最後陳述，湯男在警詢時坦承犯行，但他今天卻說整件事情和他的筆錄完全不符，他當時是夜班保全，被捕時已很久沒睡覺，訊問時他才無法控制自己坦承犯行。

湯景華說，他當天經過現場是去倒資源回收和垃圾，這是他平時的固定動線，「我知道那裡有監視器，會這麼傻在那邊走來走去嗎？而且有沒有撥開監視器，根本不重要，因為早就壞掉了」，他強調「我是清白的，該講的律師都幫我講了」。

被害人家屬翁男的委任律師謝智潔透露，翁男已經退伍，有正常工作，舉家只剩他1人，火場住家初步清理後也沒錢整理，只能閒置，民事附帶求償雖獲判賠1000多萬，但強制執行不到任何東西，湯男至今一毛錢都沒賠，翁男只獲得100多萬元的刑事被害人補償金；翁男已慢慢走出傷痛，工作認真，目前有論及婚嫁的女友。