多次在區間車上伸鹹豬手 男子被重判9月

2018-10-04 10:11

［記者楊政郡／台中報導］陳姓壯年男子有在火車上偷摸女子，被依性騷擾防治法判拘役50日前科，今年3月又在台中與彰化區間車上偷摸未成年少女大腿，法官認為這次不是性騷擾，而是強制猥褻，重判9月必須入監服刑。

台中地院判決書指出，陳男正值壯年，今年3月11日上午9時許，搭乘台鐵由台中烏日駛往彰化區間車，在第2車廂內與「小靜」（化名，15歲）少女比鄰而坐。

車子離開烏日站未久，陳男不知少女確切年紀，但依「小靜」外貌，主觀上可預見是未滿18歲之女子，但幾歲並不重要，而是少女白皙大腿讓他按耐不住，伸手摸了左大腿，「小靜」驚覺遭受侵犯，身體往右挪移要逃離現場，陳男再伸鹹豬手，又來摸臀部，違反少女意願強制猥褻得逞，「小靜」驚叫又起身離開才未繼續下去。

陳男被警方傳喚到案坦承犯行，法官問他「你看這女孩大概幾歲？」，他說大概17、18歲，他去摸到未成年少女，罪加一等。

法官發現陳某在98年間也有在台鐵火車上，性騷擾鄰座女子被判處拘役50日定讞的前科，但這次不同，被告強行撫摸，少女隨即以移動身體、啜泣等肢體動作表達拒絕，被告執意繼續撫摸，已違反少女意願無疑，本案雖看不到有使用強暴、脅迫手段，但其手段已妨害少女自由意思，而該當於強制猥褻要件，不是單純性騷擾的瞬間短暫行為，其目的除滿足自己性慾，亦足以誘起他人性慾。

審酌被告家貧、國小畢業，重複犯類似案件，不知反省，判有期徒刑9月。