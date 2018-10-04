富商、律師遭誣指輪姦酒店妹 近百鄉民都GG了

去年律師呂朝章（右起）與朱治國、黃苡峻的鄧姓代表人召開記者會澄清。（資料照）

2018-10-04 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕去年網友Jason Wu在臉書「爆料公社」發文爆料，指名道姓指控富商黃苡峻、律師朱治國與呂朝章輪姦酒店小姐，消息引發上名網友討論，紛紛痛罵他們人渣、敗類，3人否認指控，認為遭到網路霸凌，並開記者會提出證據反駁，黃苡峻並對PO文的Jason Wu及罵他的80多名網友提告防害名譽。

網友Jason Wu去年在「爆料公社」發文指控，黃苡峻框下（包下小姐時段）一名沒做「S」的酒店小姐參加飯局，席間與律師友人朱治國、呂朝章將小姐灌醉，載往旅館輪姦，酒店經紀聯繫黃男，黃威脅說「我們黑白兩道跟法院都能處理」，並以20萬元換取小姐別報案，且黃事後反悔，只願包1萬2000元紅包給小姐，再給酒店經紀交通費6000元，被害人報警提告妨害性自主。當時被點名的3名男主角紛紛跳出來提證據喊冤。

《蘋果日報》報導，當時警方調查，但查不出JASON WU的真實身分，倒是在底下留言的網友，有81人身分確認，被函送北檢偵辦，其中5名網友在北檢轄區，到案後坦承犯行，黃苡峻要他們在網路上PO文道歉，並撤回告訴，最後5人不起訴。其餘涉案網友因散布在各地，檢察官已向高檢署聲請移轉管轄。

報導提到，黃苡峻是身價百億的富豪，除了經營多家飯店，也投資高科技、能源事業，2015年間因為北台灣最大的遊艇碼頭經營權之爭，意外捲進一起自導自演的槍擊案，他的背景也在這次事件中曝光。去年酒店妹的性侵疑雲也震驚各界。