警搜索毒蟲遭「刺」憂染愛滋 看見鬼針草鬆一口氣

2018-10-04 00:19

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子假意配合警員盤查後拔腿往巷鑽把毒品丟棄，警員要求王男把剩下的毒品交出來，在搜索王男口袋時遭「針」刺手，警員擔心會感染愛滋，瞬間閃過人生跑馬燈，斥喝王男把針頭交出來，最後王男掏出一小包毒品、吸食器，卻沒有看到針頭，王男將褲口袋整個翻出來後，發現一根鬼針草飄落，讓警員鬆一口氣，訊後將王男依毒品罪嫌移送法辦。

40多歲的王男，今年4月才因為毒駕被逮，但月初他因為沒戴安全帽，被警員盯上盤查，當時警員發現王男褲子口袋突了一塊，起初王男假意配合接受盤查，結果趁警員不注意拔腿就跑，他跑了30公尺後，被警員追上壓制。

警員擔心王男身上有武器，要求王男將違禁品交出來，王男先從口袋拿出一包毒品，警員發現王男另一個口袋的突出物沒交出，伸進王男口袋裡搜索，但突然指尖傳來刺痛，讓警員第一時間想到注射毒品的針頭，擔心被傳染愛滋病，瞬間閃現人生跑馬燈。

警員氣得喝斥王男，把針頭自己掏出來，但王男哀求，他沒有在注射海洛因，只有吸食安毒，原來王男口袋裡的突出物就是吸食器，至於口袋裡的「針」，王男把口袋翻出來後謎底才揭曉，結果是一根鬼針草，讓警員鬆了一口氣，訊後將他依違反毒品危害防制條例送辦。

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