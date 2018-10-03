逆轉人生！3更生人苦學 變身花燈達人

「更生人」陳育哲（左起）、翁祥洲、洪瑞鴻勇敢追夢，在花燈創作上大放異彩。（記者湯世名攝）

2018-10-03 23:29

〔記者湯世名／彰化報導〕逆轉人生！入獄前是人人口中「歹囝仔」的陳育哲、翁祥洲、洪瑞鴻，每天打架滋事毫無夢想，最後分別因犯下傷害致死、強盜與販毒案入獄，卻在服刑期間因為設計花燈而結為莫逆，3人更展露天分，「阿鴻」洪瑞鴻連續2年奪得彰化市全國花燈大賽冠軍，「阿祥」翁祥洲創作出今年金門燈會的狗年主燈，「阿炮」陳育哲更接下今年雙十國慶及明年屏東縣元宵燈會的花車設計，3人用創作甩掉過去陰影，記錄未來人生，抱持「只要有夢想，凡事都有可能」勇敢追夢。

今年28歲的翁祥洲年輕時誤交損友，聚眾鬥毆演變成強盜案，遭查獲後判刑13年，入彰化監獄服刑；33歲的洪瑞鴻在年輕時分別犯下強盜、販毒案遭查獲，最後判刑17年半入獄；今年28歲的陳育哲，8年前則為了朋友間所謂的「義氣」，與另一幫青少年鬥毆，其中1人被打成重傷，送醫不治，陳育哲因此判刑8年10月入獄。

陳育哲、翁祥洲、洪瑞鴻先後入彰化監獄服刑，原本素不相識的3人，因各自在入獄前就有繪畫、馬達設計、骨架設計等技能，在才藝舍坊裡因共同興趣結為莫逆，獲得獄方支持輔導，3人還在花燈製作上互相合作，陳育哲負責製圖，翁祥洲負責電動花燈的鐵工焊接，洪瑞鴻則負責花燈的馬達與整體骨架設計，3人合製的花燈作品經常在各地展出，也都獲得高度評價，洪瑞鴻的花燈作品，前年曾獲得彰化市全國花燈大賽第3名，去年更一舉奪冠，今年再蟬聯冠軍，他也因表現良好在服刑10年後於今年7月假釋。

3人相互砥礪，發願要在出獄後，將獄中所學的技藝發揚光大，翁祥洲、陳育哲的才華也被外界看中，其中服刑6年半於去年9月假釋的翁祥洲與金門縣政府合作，創作出今年金門元宵燈會主燈「狀元犬」的骨架；陳育哲則在服刑6年後於今年2月假釋，旋即承接今年雙十國慶及明年屏東縣元宵燈會的花車設計，3人並在彰化縣秀水鄉開設「鴻祥燈藝工坊」，平日從事主題餐廳、婚禮布置、宗教廟會及裝置藝術設計。

經常前去探視加油打氣的前縣議員林維浩說，他們3人已為過去的所作所為付出代價，希望社會能重新接納他們，讓才華洋溢的3人能發揮所學，貢獻社會。

「只要有夢，永遠不嫌晚！」陳育哲說，浪蕩都過去了，「更生人」的標籤不僅不會阻攔他們，反而是催促他們持續向前的動力，現在的他們猶如浴火重生，用創作甩掉過去陰影，努力追夢，為人們帶來幸福與喜悅。

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