翻牆入侵少婦豪宅 粗工只享受了3分鐘...

邱姓男子踩著豪宅牆外的車頂，準備翻牆進入毛婦家，聲稱只是想感受看看有錢人過什麼樣的生活。（記者王捷翻攝）

2018-10-03 23:52

〔記者王捷／台南報導〕毛姓少婦深夜獨守空閨，聽到豪宅院子裡有聲音，查看了監視器，發現邱男翻牆進入院子，嚇得連忙報案，警方到場時邱男準備翻出來，人剛好在牆上，他強調沒有行竊，只是想看一下有錢人的生活、躺一下豪宅的草皮，但沒想到只享受3分鐘，就發現警方，警方問他為何不去郭董家？他一時答不出來。而為何坐車挑選毛婦家，他辯稱是喝醉了，訊後警方將他依無故入侵住宅移送法辦。

毛婦的千萬豪宅是獨棟透天，占地百坪、房外還有一塊小院子，院子上還有一塊修剪整齊的草皮，但是在1日深夜，毛婦聽到屋外傳來聲響，她打開家中的監視器就發現邱男踩在一輛車上，從屋外翻牆進來，她嚇得急忙打電話報案。

40多歲的邱男靠粗工為業、沒有經濟負擔，也沒有竊盜前科，他當天搭著計程車在毛家附近下車後，步行一段，就踩著毛家牆外的車子翻進院子內，並在院子裡停留了3分多鐘，接著就聽到屋內有聲響，急忙爬牆出來，在牆上正巧撞見趕來的員警，雙方對峙了一陣子，最後邱男妥協下牆，強調絕對沒有偷東西。

邱男落網後渾身酒氣，他供稱會翻牆進去，是想看看有錢人的生活，他沒看過房子裡有草皮，因此就在草皮上躺了一下，覺得很舒服，但警方問他為何搭計程車來？是否有預謀，邱男自稱喝醉了，不曉得為何，只是隨機看到毛家覺得很豪華，因此才翻牆。

不過體會有錢人家的生活代價不小，訊後警方將邱男依據無故入侵住宅移送法辦。