成醫砍人案 兇嫌妻發公開信：林光宇紅眼眶自責…

2018-10-03 23:19

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院體外循環技師林光宇涉持刀刺傷女同事，仍收押在台南看守所，林光宇的妻子林淑華今晚發出一封給社會各界的信，她說，這兩天已見到光宇，她的心才定下來，光宇對自己一時衝動、失去理智行為深感懊悔、自責。她安慰丈夫說，沒關係，做錯了就面對並且承擔應負的責任。

林淑華這封信是傳給台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳，陳玉鳳再轉貼在自己臉書公開。

林淑華在信中，一開始先感謝各界關心、辛苦，她說，與光宇原本一直是和諧、快樂的家庭，沒經歷什麼風雨，但在9月29日一早，她經歷前所未有的風暴，人都傻住了，還想著今天是教師節，不是愚人節啊！她最堅實的支柱竟在面前轟然倒下，還好光宇學弟妹、同學在第一時間給她建議、資源及好友陪伴，否則自己一步都動不了！

928當天，林光宇被移送到地檢署過程，林淑華只見丈夫一面。林淑華透露，她只對光宇說了一句「你還好嗎？你嚇死我了！」後來就看不到丈夫了，所有發生的事都是看媒體才知道。

林淑華說，直到這兩天見到光宇，心才安定下來，向大家說一下，光宇精神還可以，看著光宇紅著眼眶訴說自責，身為妻子有深深的不捨，外面有許多關心、擔心及支持他的朋友，我們會陪光宇一起面對、度過。

林光宇妻子並請大家一起為此事件中受傷的陳小姐與胡醫師禱告，讓她們能儘早恢復健康。目前交保與後續事宜委由律師協助處理，交保金部分已經籌到了，請大家放心、安心，希望光宇能儘快回到家裡好好休息、整理情緒。也請大家為光宇發聲同時，要保護、保重自己，我們會緊緊相繫、度過難關。