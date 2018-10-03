10/3 今彩539頭獎開出3注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-10-03 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月3日）開獎的第107000237期今彩539，頭獎3注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由台北市士林區天母西路3之61號的「愛發財商行」、新北市新莊區建安街13號1樓的「台幣發投注站」以及基隆市中正區北寧路368-1號1樓的「北寧彩券行」開出；第107000079期大福彩及第107000141期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000079期大福彩中獎號碼為「11、14、18、19、20、28、39，特別號：16」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共45注中獎，每注可得4000元；肆獎共783注中獎，每注可得400元；普獎共6540注中獎，每注可得200元；大福獎共2注中獎，每注可得500萬元；小福獎共2注中獎，每注可得10萬元。

第107000141期雙贏彩中獎號碼為「03、06、10、12、13、14、17、18、19、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共20注中獎，每注可得10萬元；參獎共415注中獎，每注可得500元；肆獎共5114注中獎，每注可得100元。

第107000237期今彩539中獎號碼為「03、15、26、30、38」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬；貳獎共245注中獎，每注可得2萬元；參獎共7247注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8024注中獎，每注可得50元。

第107000237期39樂合彩中獎號碼為「03、15、26、30、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共415注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬677注中獎，每注可得1125元。

第107000237期3星彩中獎號碼為「279」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000237期4星彩中獎號碼為「9621」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」