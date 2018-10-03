少年慘同事虐死 仲介業者駁無良指控這樣說…

2018-10-03 22:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市15歲林姓少年今年4月間遭人力仲介公司同事劉姓男子夥同邱姓男子與2名少年圍毆、凌虐致死，桃園地檢署8月間依傷害致死罪嫌起訴劉男等人。案發後，外界質疑人力仲介公司以每天1000元代價僱用未滿15歲者，已經違法，但業者否認違法，澄請是因為林姓少年家境清苦，才讓他打掃宿舍換取零用錢。

檢警調查，19歲劉男當天喝酒後返回公司，曾大聲質問林姓少年是否有偷東西，見林姓少年否認，立刻出手痛毆，與劉男同行的2名少年不但沒勸阻，還拿起手機錄影直播。劉男隨後逼著林姓少年跑步到附近公園，自己騎機車緊跟在後，抵達公園後，劉男從後方一腳將林姓少年踹進公園水池，林姓少年奮力爬出後，又逼他跑到一旁的土地公廟。

檢方發現，林姓少年跑到土地公廟後，劉男與前來會合的邱男及朱姓、劉姓少年聯手施暴、凌虐林姓少年超過40分鐘，導致林姓少年顱內出血、外傷性軸索損傷而休克死亡，劉男發現林姓少年沒有氣息後，竟還脫掉少年上衣、撿走鞋子丟棄滅證。

桃園地檢署8月間起訴劉男、邱男，劉姓、朱姓少年由少年法庭審理中。

外界質疑，人力仲介公司僱用少年打工，少年因而慘死，而人力仲介公司沒提供勞健保、每個月的團保400元還要從少年的薪資扣除，甚至僱用未滿15歲的少年，已經違法。

業者否認僱用未滿15歲的少年，指林姓少年常到公司聊天，他見少年家境困難，才會讓他打掃宿舍賺零用錢。警方說，這家人力仲介公司曾被檢舉僱用通緝犯或逃逸移工，已多次派員臨檢。桃園市勞動局指出，將加強稽查，不會縱容人力仲介公司違法雇用少年。