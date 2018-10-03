95歲老翁單戀女教友 站崗堵她竟失控熊抱動粗

2018-10-03 21:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣95歲劉姓老翁單戀65歲的徐姓女教友，僅因不滿她與其他男子互動，竟大清早跑到徐女住家門口站崗堵人，還激動熊抱不讓她離開，徐女企圖掙脫時，劉翁惱羞成怒憤而動粗扯髮勒頸，新竹地院依強制罪判刑2月、緩刑2年，且命劉翁不得騷擾跟蹤，否則將撤銷其緩刑。

判決書指出，高齡95歲的劉姓老翁與65歲的徐姓婦人均為天帝教信徒，因參與教會活動而結識，劉翁因愛慕徐女，不滿徐女與其他男子互動，竟於4月6日凌晨5點多，在徐女位於新竹縣住處前站崗守候，見徐女開啟鐵捲門欲外出做運動，隨即上前用雙手抱住徐女，不讓她走，以此強暴方式妨害徐女自由。

劉翁見徐女欲掙脫其環抱，企圖離去，憤而拉扯徐女頭髮，並勒住徐女頸部，並徒手毆打頭部，致徐女頭痛、頭暈、脖子擦傷及疑似輕微腦震盪等傷害，嗣因徐女大聲呼救，女兒出門察看，報警處理，並調閱監視器畫面，始查悉上情。

劉翁於地院準備程序及審理中均自白認罪，徐女因此撤回傷害部分告訴，但因強制罪是公訴，無法撤告。

法官念及劉翁施暴時已滿80歲，依刑法第18條第3項規定減輕其刑。審酌劉翁與徐女原為教會教友，竟因愛慕不成，而至被害人家門前，強行抱住並阻止其離去，以此強暴方式妨害被害人離去權利，其不尊重他人的行為，實屬不該，自應予以非難，考量劉翁犯後始終坦承犯行，態度尚可，且經法官調解成立，已履行調解條件，賠償被害人，徐女亦同意不予追究，故判刑2月、緩刑2年，以啟自新。

此外，法官為了保護被害人徐女安全，避免受劉翁騷擾等考量，禁止劉翁於緩刑期間對徐女為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，緩刑期間內付保護管束。法官特別強調，倘劉翁違反上述規定情節重大者，仍得由檢察官向法官聲請撤銷緩刑宣告。