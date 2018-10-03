白色巨塔喋血 兇嫌妻子書面回應了

成大醫院體外環循師林光宇刺傷護理師同事。（資料照）

2018-10-03 21:08

〔記者王捷／台南報導〕成大醫院喋血案，兇嫌林光宇羈押中，家屬已證實籌到保釋金150萬元。林光宇的太太今天晚間首度透過書面回應說，從案後到移送地檢的過程，她只見到林光宇一面，只來的及說一句，「你還好嗎？嚇死我了！」所有的事情都是透過媒體才得知，同時也要感謝媒體給林家這麼多隱私空間，在交保部分已經全權委託律師處理，希望林光宇能快點回家，她會陪他一起面對，也希望大家能跟他一起替喋血受害人陳彩鳳護理師祈禱，她還提到，各界替林光宇發聲時也要好好保重、保護自己。

9月28日當天，林光宇的太太得知林光宇犯下兇案，心裡一陣茫然，只想到「今天是教師節啊！不是愚人節！」接著就經歷了人生前所未有的風暴，要不是林光宇的同學與學弟妹給她資源與建議，否則她連該怎麼做都不曉得。

林妻在書面回應上說，要謝謝親友這幾天的陪伴，對林光宇一時的衝動、失去理智的行為感到懊悔，她在案好不容易見到林光宇後，她告訴林光宇，「我們做錯了就該認錯，負擔起責任。」大家的關心林光宇都有收到，她希望林光宇快點回家，會陪他一起面對，希望大家能與她一起祈禱，替陳彩鳳護理師祈福早日恢復健康。

另外，交保一事目前檢方還在審酌，並提供意見給地院。林妻說，全都交給律師協助處裡，在替林光宇發聲時，要保重、保護自己，相信事愛與關懷，將我們連繫在一起，無論將來面對什麼風浪都會一起度過難關。