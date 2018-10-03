不只嗆店家！「虎尾牛排哥」砸車刺輪胎被收押

蔡男破壞違停身障車位的車輛，車主憤而報警，虎尾警方今天傳喚他到案，訊後移送雲林報檢署，晚上被收押。（記者黃淑莉翻攝）

2018-10-03 20:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮蔡姓男子8月連續2次在牛排店暴走嗆聲，上月25日又涉嫌砸壞及刺破違停身障車位的車輛輪胎，經車主報案，虎尾分局今天傳喚蔡男到案，雲林地檢署晚上依有反覆恐嚇之虞，將蔡男聲請羈押獲准。

蔡男8月19日與家人到虎尾中正路一家平價牛排店用餐，店員上餐後掀開蓋子時，醬汁噴到他，蔡男當場暴怒，拿起整盤牛盤丟向櫃台，還朝店員丟飲料。

蔡男不滿店家將影片PO網，9月8日又回到店裡，對著櫃台店員飆罵三字經，還嗆說，「真行，給恁爸PO上網，沒把整攤翻掉，不叫蔡某某……」，還把整個嗆聲過程自拍下來。

事後店家與蔡男在虎尾派出所調解，口頭上達成協議，蔡男不再去鬧事即不追究，沒想到，上週六蔡男竟自己把嗆聲影片PO上臉書「黑色豪門企業」，引起網友熱議及肉搜。

一名女車主上月25日車子停在若瑟醫院旁身障車位，左側照後鏡遭人砸壞，左後輪也被刺破，警方接獲女子報案，調閱監視器畫面，發現竟又是蔡男，蔡男接受媒體訪問時還怒嗆轎車車主不長眼，「只刺破一個輪胎算便宜車主了」，事後還在網路上PO文恐嚇記者。

虎尾分局偵查隊今天通知蔡男到案說明，蔡男辯稱是不滿店家服務態度，路上車輛違停及記者斷章取義他的言論，才會有失控舉止。

警方偵訊後依涉嫌恐嚇、毀損等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，晚間檢察官依有反覆恐嚇之虞聲請羈押獲准。

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