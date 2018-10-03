台中小客車過彎失控 撞死對向無辜騎士

台中太平長龍路4段，今天下午一輛汽車失控撞上對向車道機車，造成劉姓騎士頭部重創不治，劉男機車車頭幾乎撞爛。（記者陳建志翻攝）

2018-10-03 20:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平通往南投國姓的長龍路4段，今天下午發生一起死亡車禍，一名駕駛小客車的林姓男子（51歲），行經該路段時疑似轉彎時速度過快，先失控碰撞右側山壁再衝向對向車道，對向車道劉姓騎士（20歲）閃避不及直接撞上自小客車右後車身，劉姓騎士頭部重創，現場已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治，兩人經酒測皆無酒精反應，警方將林男依過失致死偵辦，正在釐清肇事經過。

台中市消防局今天下午4點20分左右接獲報案，指稱太平長龍路4段發生車禍，抵達時發現劉姓騎士（20歲）頭部重創倒地，地上留下一灘血跡，現場已無呼吸心跳，自小客車林姓駕駛（51歲）頭部也有撕裂傷、意識清楚，立刻將兩人送醫，劉姓騎士因顱骨骨折，送醫急救仍不治。

太平分局交通分隊柯文彬分隊長表示，初步調查當時林姓駕駛從長龍路4段往一江橋方向行駛，行經該處轉彎時因車速過快失控，車子先撞上右側山壁，接者又衝向對向車道，當時從一江橋往南投國姓方向行駛的劉姓騎士剛好經過，來不及閃避直接撞上汽車右後車身，頭部重創當場倒地，林男和劉男經吹氣和抽血檢測都無酒精反應，目前將林男帶回警局依過失致死偵辦中。