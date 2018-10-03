闖紅燈輾斃議員助理1屍2命 男大生賠700萬獲緩刑

轎車撞上李女機車的瞬間。（資料照，記者蔡彰盛翻攝）

2018-10-03 19:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕懷孕5個多月的31歲新竹市議員李姓女助理，5月間騎機車行經鐵道路及經國路時，因魏姓大學生開著BMW違規紅燈右轉，造成李女閃避不及撞上，而遭輾成重傷，造成1屍2命悲劇。魏姓大學生賠償李女家屬700萬元，獲家屬諒解，新竹地院法官依過失致人於死罪判他6個月徒刑，緩刑3年。

檢警調查，李女與上尉軍人丈夫結婚4年多，育有一名2歲多兒子，又懷第2胎，將在11月臨盆。5月間李女洽公後要騎車返回，行經鐵道路及經國路十字路口時，剛好21歲的魏姓男大生從台大醫院旁經國路小巷違規紅燈右轉出來，李女看到闖紅燈魏男轎車，緊急煞車滑倒，魏男的車子直接輾過李女身上，造成李女臟器破損，多處骨折，沒有生命跡象，雖鄰近診所醫師護士見狀緊急衝出幫忙救人，不斷做CPR搶救，但李女傷勢嚴重，送醫搶救無效。

李女2年前生完小孩不久，曾在同一路口才出過車禍，結果命運作弄，第2次竟閃不過死劫。魏男對於闖紅燈肇事感到相當自責，經新竹市東區調解委員會調解獲得賠償協議，魏男付李女家屬精神撫慰金、喪葬費共700萬，不含強制險理賠金，新竹地院依業務過失致死罪判魏男6個月徒刑，緩刑3年。