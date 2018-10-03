詭異！機車「發爐」自燃 燒到剩骨架

台南市南區水萍塭公園今天驚傳機車火燒車，火勢猛烈。（記者王俊忠翻攝）

2018-10-03 18:57

〔記者王俊忠／台南報導〕今天清晨7點左右，台南市南區水萍塭公園停車場發生一起老舊機車失火案，雖無任何人員傷亡，但機車大火讓晨運民眾嚇壞了，懷疑是否遭縱火？六分局警方審慎調閱周邊監視器查證，下午確認這輛機車是自燃引火上身，排除人為縱火。

警方調閱附近監視器畫面發現，70多歲的機車車主今天早上騎機車到水萍塭公園運動，6點44分左右停好車，車子竟在7點12分開始冒煙，隨即自燃引發火勢，從車主停好機車到機車燃燒起來的28分鐘內，都沒有任何可疑人物接近，排除人為縱火，車旁也無任何易燃物，疑似機車本身機件老舊故障引起，但確切起火原因，還需要進一步鑑識釐清。

紀姓車主向警方說，這部機車是光陽品牌、125CC，2003年3月購入，車齡約15年，機車本身機件已老舊，他不追究起火原因、也不申請火災調查，而機車被大火燒到只剩骨架，打算報廢處理。

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