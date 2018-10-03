誆投資越南房產吸金1.7億 貽信開發負責人夫婦遭訴

2018-10-03 19:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕不動產土地開發公司「貽信開發建設」，涉嫌以投資國內法拍屋及越南不動產為由，保證年息6％到7％，違法吸金1.7億餘元，新北地檢署今依違反銀行法，起訴負責人吳彥諄、其妻張玉珍等9人。

起訴指出，2015年7月起，37歲吳彥諄與擔任貽信公司執行長的33歲張玉珍夫妻，透過舉辦說明會方式，游說民眾投資國內法拍屋及越南不動產，宣稱投資年息6％到7.2％，2年保證回本，最低投資單位10萬元，首期投資超過20萬元，可成為公司會員，招攬其他人投資，可享個人投資本金首期3%回饋金。

投資人還能登記成為購買土地、房產的債權人，不少投資者覺得好賺，成為公司業務，再賺拉下線的3到12%佣金。去年4月，其中1名投資「貽信」的會員，在LINE群組質疑「投資都有風險，怎麼可能穩賺不賠，有意退出投資」，遭其他成員踢出群組，因退出得付4成違約金，他投資100萬元，只能拿回60萬元，憤而向檢調檢舉。

檢調介入調查，「貽信」讓投資人登記為債權人的土地、房產，價值都不高，且每筆都有20名以上的債權人，若屆時公司負責人捲款而逃，這些土地、房產根本無法賠償投資人損失。2年吸金1億7830萬餘元，受害者達百人。

開庭時，吳男等人坦承違反銀行法，但表示錢都投資在購買土地上，檢方依今違反銀行法及多層次傳銷管理法等罪起訴吳男、張女及另7名公司幹部。