女鄰居看上人夫狂按門鈴示愛 還逼他清晨5點求婚

2018-10-03 18:28

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓男子被同棟公寓陌生女鄰居看上，從今年8月起1個多月來一直猛按他家門鈴，要求黃向她求婚，黃原以為不予理會就沒事，沒想到對方不分晝夜、甚至清晨5點也沒放過，連妻子也被拖下水，他會同大樓住戶多次告誡女子及其父親未果而提告，台南地院簡易庭認為她違反社會秩序維護法，藉端滋擾住戶，判罰鍰2千元。

女子供稱，想當面詢問對方是否曾向她求過婚，對方不應門才不斷按壓門鈴。女子父親則說，女兒患有思覺失調症，才會做出失當之舉，也帶女兒去就醫，對女兒行徑造成黃家困擾，真的很抱歉。

黃表示，最近一次，9月初上午9點，遭住在同棟公寓女子的騷擾，名字他不清楚，但1個多月來，女方一直按他家裡門鈴，不分晝夜的按，連清晨5點還要求他到她的住家向她求婚，自己妻子也被拖下水，女方誣賴他曾經跟她求婚過。

「我根本不認識她！」，黃男說，為對方的騷擾行為，差點鬧家庭革命，還好妻子信賴他，曾當面告誡對方不要亂說，更多次會同同棟住戶告誡女子及其父親，都有錄音錄影存證。他說，對方長期持續按壓住家門鈴，已經受不了了！

案經警方依違反社會秩序維護法將女子移送審理，法官認為女子行為已逾越社會互動的合理範圍，干擾到黃居住安寧，依法處罰2000元台幣，還可上訴。