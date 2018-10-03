與子虐死4歲女童丟包醫院 她出庭竟這樣辯…

莊嘉億的母親莊劉禎梅（中），一審也依殺人罪被判無期徒刑。（記者張文川攝）

2018-10-03 18:33

〔記者張文川／台北報導〕新北市邱姓女子因吸毒入獄，將4歲女兒交給同居人莊嘉億及莊母莊劉禎梅照顧，莊男接手後，認為女童不聽話、沒乖乖吃飯睡覺，竟持鐵棍虐打，導致女童右大腿骨斷裂、穿肉而出，莊母為了掩護兒子，拒絕社工查訪，2人發現女童已死亡，竟將她丟包醫院。

新北地院今年7月依「對兒童犯殺人」罪，判莊男死刑，莊母無期徒刑，母子上訴二審，高等法院今天首度開庭，莊母辯稱她擔心兒子被抓走，才不敢報警或求助社工，女童母親的律師當庭斥責她犯後態度惡劣，毫無悔意。

去年10月，邱女因毒品入監服刑，將女兒託付給無業的25歲莊男和其母親照顧；不料，莊男認為女童不乖，持鐵棍打她屁股、出拳毆打、用毛巾甩臉，女童長期遭凌虐，營養不良、皮膚脆弱，臀部被打得變「皮革化」硬皮，骨折的右大腿穿肉而出，莊男卻只用棉花塞住傷口，沒送醫，放任傷勢惡化。

莊母為了袒護兒子，多番阻撓社工調查，面對社工電話詢問時，藉口「有事不在家」、「帶女童去南部」拒絕探視，即使在家也故意不應門，拒絕訪查，錯失送醫機會。母子一審被認定為殺人罪共犯，子被判死刑、母判無期。

今天開庭時，由於莊嘉億的3位法扶律師中，2位剛受委任，尚未閱卷也還沒與莊男討論，另一位請假未到庭，今天庭訊都未能表示意見，莊男庭期改至11月7日再開。

而莊母莊劉禎梅則是跑錯法院，跑到一審的新北地院，開庭半小時後才趕達高院。她起初否認向女童母親說過要自願幫她照顧小孩，但後來改口承認，推稱是兒子叫她說的，她心裡是希望把女童送回高雄外婆家。

一審認定莊母對於女童右大腿骨折、骨頭穿內而出視若無睹，預見死亡的結果而不即時送醫，還阻撓社工訪視，有殺人的間接故意。對此，她今天辯稱視力不好，一眼失明，沒看到女童傷勢，「兒子都叫我走開，不讓我看，說他自己會照顧，不要在這礙手礙腳」；而拒絕社工訪視、拒接電話，是因為怕兒子被抓，「我不希望兒子在我面前被抓走」。

莊母說，她沒想到女童傷勢會這麼嚴重，因為兒子不給她看，她知道女童骨頭穿出來，是兒子不願意送醫，叫她不要理社工，「我也沒有辦法」；至於將女童丟包於醫院，她說她眼睛不方便，行走須兒子攙扶，到達醫院後，她原本想去上厠所，兒子說「趕快走，警察快來了」，就拉著她離開。律師主張莊女應是幫助犯，且莊母應不具女童的照顧保證人身分。

女童生母已經出獄，今天未到庭，委任律師林鈺雄說，已提出附帶民事求償，但金額未確定。林鈺雄認為，莊母向女童母親承諾照顧女童，具有保證人地位，莊母庭訊時明顯避重就輕，明明十分清楚女童傷勢嚴重，應送醫急救，卻只因擔心拖累兒子被逮捕，而選擇漠視，任令傷勢惡化，犯後態度惡劣，絲毫沒有悔意，一審判她無期徒刑非常適當。

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