800萬金錢糾紛 乾爹8刀狠殺熟睡乾女兒

圖為當時救護人員將楊男搬上擔架送醫救治，何婦的二女兒在旁蹲地痛哭。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

2018-10-03 18:56

〔記者黃捷／台北報導〕77歲老翁楊盛豐疑沉溺賭博輸了上千萬，向46歲的「乾女兒」何易珊誆稱投資藥廠，陸續借了800多萬卻還不出來，竟趁何女熟睡時狠心殺害，再服農藥自殺。楊翁送醫後被救活，否認犯行辯稱：「醒來就看到她死了。」但士林地檢署不採信，依殺人罪將他起訴。

起訴指出，楊翁今年6月19日凌晨，見何女躺在床上熟睡，竟拿出折疊刀狠刺她頸部8刀，導致動脈大出血，何女當場休克身亡。楊翁下毒手後，清晨6點半將沾血的寢具、衣物裝入塑膠袋外出丟棄，隨後回到房間服下農藥，企圖自殺。

何女的小孩上午10點半進入房間，看到何女身亡，楊翁則昏迷在床尾不停咳嗽，嚇得立刻報警，楊翁也被送醫救回一命。

楊翁矢口否認殺人，辯稱他一早起來就發現何女死在旁邊，他擔心小孩看到血會害怕，才把衣物、寢具拿出去丟棄，他因為何女死亡太過傷心，才會想要自殺。

何女姊姊證稱，何女4年前喪偶後就認楊翁是乾爹，後聽信楊翁要投資藥廠，可每月賺紅利24萬，從2013年起陸續交付800餘萬，最近突然拿不到錢，兩人因此時有爭吵。

由於楊翁辯詞太過離譜，且警方找回的寢具衣物、凶刀等，只有殘留楊、何兩人的DNA，檢察官因此認定楊翁殺人，研判金錢糾紛就是犯案動機，今依殺人罪將他起訴。

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