亞太防制洗錢11月評鑑 全台地下通匯查獲24案共321億

2018-10-03 17:51

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應亞太防制洗錢組織（APG）11月將來台灣實地評鑑，高檢署9月15日至30日為止，指示全國檢警調全面掃蕩地下通匯等非法金融交易，專案分2波執行，查獲包括旅行社、貿易公司及銀樓業者等24案，涉地下匯兌總額達321億2443萬元以上、涉案人數76人，共16名被告被依違反銀行法、洗錢防制法等罪聲押，法院裁押15人。

這兩波專案分別由台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、台南、高雄及屏東等9個地檢署發動指揮，共查獲24案，涉案人數總計76人，其中有16名被告被聲押，各地方法院合計裁押15人，另有18人獲交保。

高檢署統計，兩波專案共查扣及凍結犯罪所得2億1667餘萬元、人民幣3234餘萬元、港幣783餘萬元、美金923餘萬元、股票價值約2萬7000元；另查扣土地16筆、建物22棟等價值合計約2億795餘萬元的不動產。

高檢署指出，全台24案的地下匯兌總額約達321億2443餘萬元以上，匯兌地點以中國廈門、廣東、香港、澳門、泰國、菲律賓、柬埔寨、越南、韓國、馬來西亞、新加坡等地為大宗。

台灣在1997年以創始會員國身分加入APG，在2007年首輪評鑑原被列為「一般追蹤」，但2011年第二輪評鑑卻落入「過渡追蹤」名單，此後每4個月都必須接受嚴苛檢驗、加強追蹤。

去年7月20日在斯里蘭卡舉行的APG年會則傳來捷報，在蔡政府努力推動修法、新版「洗錢防制法」上路後，使我國洗錢防制與國際接軌，台灣提交的報告終獲APG認可，正式脫離「過渡追蹤」名單，成為汶萊等亞太10國中，唯一脫離APG第二輪的過渡追蹤國家。

APG安排台灣於第3輪評鑑，包括美國、澳洲、南韓、泰國、印尼等國在內的9名評鑑員，將於11月5日至16日來台進行「現地評鑑」。