公務員懼財申不實 授權申報創新高

2018-10-03 20:44

〔記者吳政峰／台北報導〕公職人員年度財產申報即將來，不少公務員擔心漏報而被裁罰，主動授權廉政署查詢財產明細，廉政署也奉行政院長賴清德「財申零裁罰」指示，要求各機關政風人員協助單位主管授權申報，截至目前為止，授權比率已達81%，創歷史新高，而距截止日還有2天，廉政署盼比例能衝上9成。

「公職人員財產申報法」規定，小隊長、校長、民代、司法官、機關首長等中、高階公務員每年應定期申報財產，內容包括配偶及未成年子女的動產、不動產、保險等項目，因此年逢10-12月申報月，全國5萬多名符合資格的公務員就要「動起來」，否則一旦漏報，就得面臨最高120萬元罰鍰。

話雖如此，人工填單申報還是有可能疏漏，根據廉政署統計，2015年以前，每年約有將近3%、約1500名公務員被罰，其中多數為「間接故意」申報不實，亦即主觀上被認為應盡查詢義務而未盡。

這些挨罰者多強調自己是過失，有的主張與配偶分居，不清楚對方財產，有的主張財產明細變化過多，難以逐一查明，但都被廉政署與行政法院認為不是理由，因此從未撤銷任何一起裁罰。

2015年起，廉政署推動授權財產申報制度，公務員只要申請自然人憑證，就可授權政風人員查詢自己的財產明細，確認無誤後，按下滑鼠上傳即完成申報，省去逐筆查詢並手寫資料的麻煩，與電子報稅系統一樣，非常便利。

2016年的授權比例為46%、開罰比例2.09%、罰鍰金額3051萬元，2017年的比例提高到65%、開罰比例降到1.78%、罰鍰也降為1751萬元，廉政署指出，這顯示授權比例越高，挨罰人數越少，值得一提的是，挨罰的都是未授權的公務員。

廉政署今年為達「財申零裁罰」目標，命政風人員到所屬機關強力宣導授權好處，並希望在一分鐘內用淺顯易懂的話讓公務員了解，如：授權猶如填上標準答案，試卷一定滿分無風險等譬喻，經過數月的宣導，成效終顯現。

根據統計，9月5日啟動授權至今，已有81%公務員申辦，史上最高，而全國近930個政府機構，也有逾400個授權人數達百分百，配合度高，廉政署希望在10月5日授權截止前，達到9成目標。

廉政署長朱家崎指出，授權制度可省去申報者的麻煩、郵資與紙張的浪費、政風人員事後抽驗的人力負擔，為三贏結果，籲公務員多加利用。