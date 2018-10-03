社區監視器拍縱火嫌、巡守員找武士刀 南市治安連3年全國特優

2018-10-03 17:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局參加內政部2017年社區治安工作評鑑，連續3年度獲特優肯定，南區文南社區監視器幫忙警方抓到縱火嫌犯；金華社區守望相助巡守隊員在活動中心後方找到1把武士刀違禁品，社區推動與市府政策落實配合是建構全市安全社區的要素。

今年5月21日凌晨3點多，黃姓男子拿汽油瓶到南區阿國鵝肉店縱火，當時文南里長陳清泉輪值守望相助巡守隊，得知縱火案後主動協助警方調閱地方監視器影像，讓警方很快掌握嫌犯身分、抓人破案。

文南里、社區守望相助巡守隊與社區監視系統建置完備，已連續8年度獲內政部評鑑為治安標竿社區。

與文南里僅一路之隔的金華里、社區，守望相助隊員王介璋，於2017年9月在社區活動中心後門發現1把武士刀違禁品，交給警方，化解可能危害里民安全的危機。金華里長柯崑城用心經營地方近30年，也獲得內政部7度認證為治安標竿社區。

市警局表示，台南市府參加內政部2017年度推動社區治安工作評鑑，成績優異，繼104年、105年後再次獲得特優肯定，今天並向市長李孟諺呈現獎座。治安社區部分有南區文南、金華兩社區獲一般組優等單位；安南區公親、北區正覺兩社區獲一般組甲等單位；新市區大營、東區裕聖兩社區獲成長組績優單位，李孟諺親自表揚各績優社區代表。

李孟諺指出，市府團隊合作的精神是優良傳統，南市自從縣市合併後，各局處室能打破本位主義、通力合作，本次包括6都，全國只有5個縣市獲獎，此一佳績可謂團隊合作努力奏功，是南市施政一大亮點，未來會持續秉持「安全大台南」旗艦計畫標竿精神，打造宜居、安全社區環境。