判刑也不怕！鼓吹投資澎湖博弈 兄弟檔又吸金4900萬

2018-10-03 16:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕吸金慣犯葉佳憲、葉榮標兄弟被控以投資澎湖博弈、美國建築、健康食品等事業，號稱年息最高28%，吸金4902萬5千元，另還勸誘民眾投資美國股票885萬元，新北地檢署今依違反銀行法、證交法起訴葉榮標，葉佳憲則通緝中，檢方另案偵辦。

起訴指出，葉佳憲為礎豐事業股份有限公司等3家公司負責人，弟葉榮標則為礎豐公司監察人，2012年至2016年間，兄弟倆在礎豐辦公室或營業所，透過舉辦說明會或一對一方式招攬民眾投資，推出「三五方案」，投資每單位35萬元，3年為1期，每月可領1萬元利息，最高領35萬元，投資1單位可領取30萬本票，相當年利率28.57%。

另還推出「澎湖方案」，投資澎湖博弈事業，每單位35萬元，第1年每月可領息3千元，第2年起每月可領息1千元，直到澎湖博弈事業開發完成，換算年息第一年10.29%、第二年3.43%。

此外，還游說民眾投資美國2家公司股票共885萬元，一開始投資者都有拿到紅利，領了2、3年後開始領不到錢，13名投資者憤而對葉姓兄弟提告。

庭訊時，葉榮標供稱，投資方案都由哥哥設計，錢也都交由哥哥處理，他只是幫忙，但因被害人指證錢繳交給兄弟倆，檢方因此不採信葉榮標辯詞，將他起訴。

葉佳憲、葉榮標先前就因經營改良式合會「福利旺合會」，違法吸金39億元，因與已和被害人達成和解，並繳交9000多萬元犯罪不法供查扣，高等法院判葉佳憲徒刑1年10月、葉榮標1年8月，均緩刑5年。