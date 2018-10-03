三重婦買早餐遭搶 住戶嚇壞大呼：治安太差了！

周男行搶後逃逸。（記者王宣晴翻攝）

2018-10-03 16:38

〔記者王宣晴／新北報導〕新北三重驚傳搶案，43歲的周姓男子偷車後在環河南路附近尋找落單目標，鎖定37歲的莊姓婦人，確定巷內無人，騎車上前搶走莊婦手中的錢包，警方調閱多日監視器，卻束手無策，直到週一晚間9時許，周男騎贓車出車禍，警方到場處理，才逮到搶匪，將他移送法辦。

警方調查，周男有多項前科，因為缺錢花用，心生歹念，上月30日上午先在新北市新莊中正路竊取機車，騎了4公里前往三重，準備尋找落單女子行搶，行經環河南路221巷時，發現莊婦獨自走在巷內，隨即騎車上前，搶了莊婦手中的錢包後逃逸，得手400元現金。

莊婦向警方表示，當天早上外出買早餐，便提著涼麵，獨自走進巷內準備返家，沒想到搶匪竟騎車靠近，猛搶走拿在右手的錢包，嚇得她趕緊大喊：「搶劫！有搶匪！」涼麵也散落一地，沒想到光天化日下竟會遭搶，附近居民也直說：「三重治安真的太差了！」

警方獲報後調閱監視器，雖鎖定嫌犯身分，但卻束手無策，緝捕多日仍抓不到搶匪，直到本月1日晚間9時許，周男騎車時發生車禍，警方獲報前往處理，才意外逮到周男，將他帶回警局。

警方表示，周男偵訊時坦承犯行，並表示僅得手400元現金，直呼倒霉，警方訊後依竊盜、搶奪罪嫌將他移送法辦。