下手真重？疑被虐死女童解剖 肝臟胰臟全破裂

2018-10-03 17:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區1歲半潘姓女童，上月29日晚間疑似受虐，送醫後死亡，台中地檢署懷疑女童媽媽的同居人吳姓男子（27歲）施暴，聲請羈押獲准。今天（3日）進一步解剖女童遺體，初步發現女童身體無明顯外傷，但肝臟與胰臟都因「外力」而破裂，不排除女童生前被人暴力毆打，至於是否為吳男施暴？或自己跌倒等其他因素造成？檢方將進一步釐清，目前已採集檢體化驗中。

今天解剖時，被羈押的吳男，以及女童的母親王姓女子（30歲）都沒有到場，王女是委託姪女（王女表姊的女兒）代表到場，她全程面無表情，解剖時沒有待在解剖室，而是在偵查室內等候，離去前僅向殯葬人員說一句話，「把她（女童）的衣服穿好」。

台中地檢署今天下午指出，初步解剖顯示，女童身體無明顯外傷，但肝臟與胰臟都破裂，破裂原因是「外力」造成，至於「外力」是否為暴力毆打？是否為同居人吳男所為？仍須進一步調查，檢方已經採集檢體化驗中。

年僅1歲半的潘姓女童，上月29日深夜10時許，被母親王女送到台中清泉醫院急診，但到院前已死亡，網友將此訊息貼到臉書，指控王女的同居人吳男施暴，醫院診斷證明書上註明，女童為不明原因腹腔出血，肝臟損傷，頭、頸部有鈍傷，右膝跟手部有擦傷，外生殖器挫傷，但王女卻在第一時間宣稱，女童是跳舞跌倒受傷。

台中地檢署於上月30日偵訊吳男與王女，吳男宣稱不知女童傷勢從何而來，王女則說，她到屋外晾衣服，女童與吳男在客廳，她聽到女童哭聲，又見女童狀況不對而送醫，檢方以吳男涉案情節重大，聲請羈押獲准。