游泳池內鹹豬手襲胸 惡男辯：我用狗爬式

2018-10-03 16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣陳姓男子是游泳協會的會員，去年他在游泳池內，見女泳客「小芳」游來，竟伸鹹豬手在水中襲胸，小芳當場嚇得踢腳示警、中斷游泳，陳男還嘻皮笑臉嗆聲「妳去告啊」，法院審理時，陳男全盤否認，辯稱他用狗爬式游泳，手向下划水，絕對不會碰到小芳，法官不採信，並認為他事後狡辯，犯後態度差，「破壞泳池中人人都可以快樂自在游泳的秩序」，依性騷擾防治法判刑5月，可易科罰金15萬元，並併科罰金8萬元，全案判刑確定。

判決書指出，去年8月26日下午，陳男於彰化縣一處游泳池第三水道，見正在學游泳的小芳（化名），在同水道手持浮板踢水，從對向游來，兩人於水道交會時，小芳感覺自己胸部被人大面積的撫摸，當場嚇得雙腳亂踢水，中斷游泳查看狀況，之後，找來櫃台管理人員質問陳男，陳男用嘻笑態度道歉，還嗆聲「妳去告啊」，小芳怒而報警追究。

彰化地院審理時，陳男辯稱他習慣用蛙式游泳，案發當時他改成狗爬式游泳，但泳姿與蛙式很像，手是向下划水，不會碰到小芳，彰化地院卻認為，從小芳當場反應，以及水道寬達2公尺，兩人交會空間寬裕等狀況研判，陳男趁機襲胸，導致小芳激烈反應，依性騷擾防治法判刑5月，可易科罰金15萬元，並併科罰金8萬元。

陳男上訴二審，堅稱沒有襲胸之舉，辯護律師說，案發後陳男道歉，並非基於刻意觸碰，或不慎碰到小芳，只是想息事寧人罷了，游泳池中相撞，也是常發生之事，不足以證明陳男襲胸，不過，台中高分院仍不採信辯詞，認為陳男趁機性騷擾。

台中高分院並認為，陳男育有女兒，應有「不任意侵犯女性身體」的規範思維，且陳男曾說「我想說游泳應該是很快樂的事」，卻在游泳時伸手偷襲女泳客的胸部，破壞泳池中「人人都可以快樂自在游泳」的秩序，又矢口否認犯行，直接拒絕調解，一審判刑5月，併科罰金8萬元，雖然偏重，但對陳男而言，「量刑亦稱妥適」，維持一審原判，全案確定。