投保糾紛怒拉白布條罵詐騙集團 名媛李珍妮被控妨害名譽不起訴

李珍妮去年與父親一同到台北地檢署大門外拉白布條，批罵保險公司是詐騙集團。（資料照）

2018-10-03 15:17

〔記者錢利忠／台北報導〕名媛李珍妮多年前透過永達保險公司購買人壽險，繳交1次938萬元的分期保金後，便爆發投保糾紛而與保險公司對簿公堂，李珍妮自認被保險經紀人騙，去年與父親一同到台北地檢署大門外拉白布條，批罵保險公司是詐騙集團，而被控妨害名譽；台北地檢署認定李珍妮的指控並非無中生有，今天將李珍妮不起訴。

2012年間，李珍妮指控永達保險公司經紀人陳世卿、楊碧玲等人，向她宣稱投保人壽險只需繳1次938萬元保金，事後保險經紀人卻涉嫌偽造她的要保書，使她投保後需每年繳938萬元，且要連續繳20年，她為此控告保險經紀人詐欺等罪；北檢調查後認定保單是李珍妮親簽，於2014年將保險經紀人不起訴。

李珍妮不滿檢方的調查結果，去年多次在父親的陪同下到北檢外拉白布條抗議，「呼籲」承辦檢察官不要瀆職包庇永達保險等公司，並在白布條上指保險公司是詐騙集團；李珍妮拉布條抗議的新聞曝光後，永達保險公司即對李珍妮提告妨害名譽。

北檢調查，永達保險經紀公司8年前曾代銷國寶等3家保險公司的終身壽險，後來被控以行銷話術招攬業務，將壽險包裝成贈送免費保險的優惠利率存款，包括當時的永達負責人、管理幹部、保險經紀人等53人，都曾被士林地檢署依常業詐欺罪嫌起訴；但2016年9月，士林地院認定保戶都知道買的是保單，業務員的話術並未隱瞞而使保戶陷於錯誤，不構成詐欺，判53人全部無罪。

檢方認為，永達保險經紀公司確實曾因招攬業務，而與客戶發生糾紛，認為李珍妮的抗議內容並非無中生有，認定李珍妮不構成妨害名譽。