衛生局表示，夾娃娃機放置「中藥肚臍貼」等偽、禁藥，最重可處7年或10年徒刑。（衛生局提供）

2018-10-03 15:09

〔記者方志賢／高雄報導〕台灣近年掀起夾娃娃熱潮，夾娃娃店家如雨後春筍般出現，傳統的布偶、玩具等商品外，高雄市衛生局近日也接獲檢舉，有店家為增加買氣，在夾娃娃機內放置「中藥肚臍貼」的中藥藥品供人夾取，因涉嫌製造或販賣偽、禁藥，依藥事法最重可處7年或10年徒刑。

高雄市衛生局藥政科股長劉冠吟表示，查獲在夾娃娃機內放置的「中藥肚臍貼」，是業者經網路從中國網站購得，放置在娃娃機內供民眾夾取，屬未經核准擅自輸入的中藥產品，若製造或輸入偽藥或禁藥者，依藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑。

衛生局說，業者若明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，依藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑。

另於娃娃機內放置標示不明之香水、洗面乳，這樣的行為已違反化粧品衛生管理條例之規定，最高可裁處10萬元。

劉冠吟也提醒業者，藥品及醫療器材不是一般的商品，未具藥商資格，未領有販賣業藥商許可執照者不得販售藥品或醫療器材，將依違反藥事法第27條及第92條規定，處3至200萬元 。

另陳列販售化粧品，應依化粧品衛生管理條例之規定，於化粧品外盒包裝或容器應明顯標示產品名稱」、「製造廠（進口商）名稱、地址」、「用法」、「批號或出廠日」、「全成分」、「保存方法及保存期限」等應標示項目，且不得有標示誇大或涉及療效之詞句，如查獲化粧品標示不符規定，將依法裁處，業者設置機台前應瞭解相關規定，以免觸法而受罰。