少女設局仙人跳 求救簡訊露馬腳

2018-10-03 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市羅姓男子與未成年少女涵涵共3男2女，今年6月間隨機於交往軟體找對象，由涵涵將對方約出來，再設局「仙人跳」，吳姓男子慘遭設局，雙方約在超商見面，涵涵提議到汽車旅館內喝酒，吳男中計後，涵涵再傳預先寫好的「我剛剛被強暴了」的簡訊，通知吳男等3男1女衝入房間，毆打並勒索吳男，5人被捕後異口同聲說，是吳男性侵害涵涵，自願花錢消災和解，檢察官卻發現，涵涵與吳男見面前，就先把簡訊寫好，存在手機內，足以證明是預謀的仙人跳，依強盜罪起訴羅男與兩名林姓共犯，涵涵與另一女性共犯則另案偵辦。

起訴書指出，25歲的羅男有詐欺前科，他夥同27歲、21歲的兩名林姓男子，以及池姓女子、洪姓少女（化名涵涵）共3男2女，共謀俗稱仙人跳的勒索惡行，由涵涵透過交友軟體，於今年6月20日下午2時，約吳姓男子在中市北區超商見面，雙方聊天僅半個多小時，涵涵就提議到汽車旅館內喝酒。

吳男中計之後，涵涵於汽車旅館內，把預先打好的簡訊，「哥你在哪？我剛被強暴了，你快來救我」，「我跟男生喝酒結果被他強暴，哥你在哪，我剛剛被強暴了，你快來救我」，於下午3時許傳送給羅男，羅男早已載著3名共犯，驅車於汽車旅館附近守候，收到訊息後僅30分鐘，就持棍棒、木劍闖入汽車旅館房間內，二話不說就先猛打吳男一頓，導致吳男手指骨折、韌帶斷裂，頭部與腳部受傷，這群惡煞並錄影，要求吳男交出錢包與汽車。

吳男被威脅之下，把錢包交給羅男等人，卻只有現金3000元，羅男等人要求讓渡汽車，並以「強暴我妹妹」為由，要求吳男打電話給舅舅拿錢贖人，並逼吳男簽署承認性侵害涵涵，自願無償讓渡汽車的和解書，之後，羅男等5人開走汽車，吳男則委託汽車旅館人員報警，警方於當天下午就抓到涵涵，今年7月又抓到羅男，其他共犯則於8月被捕。

羅男等5人，都宣稱無勒索強盜犯意，是吳男性侵害涵涵，自願讓渡汽車，不過，檢察官卻在涵涵的手機內發現，涵涵尚未與吳男見面之前，就預先把求救的簡訊，存檔在手機的記事本軟體內，等進入汽車旅館後，再傳給羅男等人，顯示這是預謀的仙人跳，依強盜罪起訴羅男等3人，涵涵由少年法庭審理，其餘2名共犯另案偵辦。