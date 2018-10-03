單親媽凌晨外出獨留4歲女 街頭趴趴走忙壞眾人

2018-10-03 14:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名4歲小女童，今天凌晨4點多，因媽媽外出將她獨自留在租屋處，疑似半夜醒來急著找媽媽，1個人走出租屋處在街頭遊蕩，幸好一位民眾早起上班，發現小女孩窩在牆角，將她帶到巷口請早餐店游姓老闆夫婦幫忙照顧，直到6點多女童媽媽還是沒出現才打電話報警，中山里長閻泰利聯絡女童媽媽，直到7點多才出現將女童帶回，因這已不是第一次，鄰居都覺得很離譜，警方已通報兒童少年保護及高風險家庭，請社會局介入處理。

台中太平中山路2段的早餐店老闆游振通和太太陳麗鈴說，今天凌晨4點多，正在店裡準備開店的東西，1名住在附近巷內的鄰居，突然帶著4歲女童到店裡，表示看到她1個人穿著單薄的衣服感覺冷得發抖窩在牆角，因趕著去上班，擔心女童安危，希望讓她先留在店裡。

兩人表示，因忙著準備早餐店的東西，就把女童帶到客廳，因自己有好幾個孫子，知道小朋友最喜歡看卡通，就開電視讓小女孩看，還拿三明治給她，小女孩很乖在客廳吃東西、看電視，直到6點多因客人越來越多，擔心太忙沒注意女童跑出去發生危險，只好聯絡警方和中山里長閻泰利，沒多久員警到場帶著小女童去找住處，因女童說不清楚，閻泰利里長就先將她帶到里辦公處。

閻泰利里長表示，女童張姓媽媽（29歲）是單親媽媽，聯絡她後直到快8點才出現帶女兒，表示離婚後因家人無法幫忙照顧，只好帶在身邊，並說自己現在擔任行政助理，每個月薪水不多，今天凌晨外出買東西，但無法解釋為何買到快8點才返家，當場告誡不該把女童獨自留在家。

附近的監視器也拍到，女童凌晨4點多時，一臉睡眼惺忪獨自從租屋處走出附近巷子，鄰居得知都議論紛紛，無法認同女童媽媽深夜將她1人留在家裡，並說這不是第一次，約4個多月前，女童也曾在晚上10點多，因獨自1人在家而走到街上遊蕩。

太平分局坪林派出所警方證實，今年5月女童也曾在街頭遊蕩，經民眾通報帶回派出所，再聯絡媽媽帶回，已通報兒童少年保護及高風險家庭，請社會局介入處理。

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