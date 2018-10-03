被控包庇豪宅申請執照 高市建管處前副處長涉貪判刑6年8月

2018-10-03 14:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府建管處前副處長李政賢被控於3年前，接受建商餽贈4萬元郵政禮券，以順利申請執照，另被控明知豪宅國硯建案未依規定施作廚房防火門，也取得使用執照，高雄地院審理後，今依不違背職務收賄罪、公務員登載不實罪，合計判6年8月徒刑、褫奪公權4年。

同案涉行賄的建築事務所楊姓員工，被依交付賄賂罪判1年，褫奪公權1年；另案國硯豪宅案，另名被告建管處工程員吳家宏及建商、跑照業者等5人，被依偽造文書罪判刑4月至1年2月不等徒刑。

據了解，李政賢自2012年10月到任，負責使用執照申請案複核業務，另一位副處長休假時，由他代理建造執照複審，全案經檢廉發動偵查，先查獲前副處長陳國雄涉貪，另一位前副處長李政賢也被搜索，陳的案件上訴最高法院中，李目前停職中、領半薪。

李政賢被控在2014年1月及中秋節期間，兩度收受某建築師事務所行政主管楊明華交付各2萬元郵政禮券，以求申請執照案件過程順利，合議庭認定李政賢明知楊明華意在行賄，仍收受2次賄款未退還，涉犯不違背職務收受賄賂罪，但考量2次金額合計僅4萬元，減刑輕判兩次收賄各4年6月徒刑，連同國硯建案使用執照偽造文書部分，合併應執行6年8月徒刑。

至於偽造文書部分，大陸工程公司負責該建案的黃姓男子，依杜姓工地負責人指示施作，由監造郭姓建築師出具不實文書，交由跑照的楊姓業者向建管處申請使用執照，涉嫌偽造文書罪；建管處負責該案複核的工程員吳家宏、副處長李政賢，明知國硯建案未按圖施工，涉嫌放水核章，包庇跑照業者領取使用執照。

工務局今聲明尊重法院判決，行政責任則依刑事判決結果，將函請司法院公務員懲戒委員會依規定懲戒，為杜絕建築管理核發執照可能弊端，已就行政與技術分立、提升發照透明化、加強教育訓練和落實輪調制度等4個面向推動，如有違法違紀，定秉持勿枉勿縱之原則，對不肖同仁則絕不寬貸。